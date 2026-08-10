La gran noticia que recibió Boca de cara a la próxima fecha del Torneo Clausura

A 5 días del encuentro de Liga contra Platense en Vicente López, los hinchas de Boca tienen motivos para permitirse sonreír.

Tras un comienzo un tanto turbulento, Boca Juniors está tratando de acomodarse en el Torneo Clausura. Y si bien en 4 fechas jugadas hasta el momento los resultados todavía no son los deseados, mostró grandes mejorías en el juego y el panorama empieza a ser mucho más esperanzador que hace unas pocas semanas atrás.

Tras el empate del fin de semana ante Vélez en el Ducó, y a horas del duelo de ida de octavos de Sudamericana contra Recoleta de Paraguay, en Brandsen 805 recibieron una gran noticia de cara al próximo compromiso de Liga, en el que se medirá contra Platense en Vicente López.

Boca podrá llevar 5.000 visitantes contra Platense Platense recibirá hinchas de Boca en Vicente López el próximo sábado. Fotobaires Es que para el choque contra el Calamar del próximo sábado a las 21.15 por la fecha 5, el Xeneize podrá llevar hinchas visitantes. Si bien la Aprevide aún no confirmó la cantidad exacta, se estima que unas 5.000 almas azul y oro podrán decir presente en la casa del Marrón para alentar al equipo del Vasco Arruabarrena.

Esta noticia se recibe con los brazos abiertos, en un fútbol argentino en el que de a poco están volviendo a jugarse muchos partidos con los dos públicos, aunque por lo pronto solo en algunas provincias como Buenos Aires -en Capital Federal las autoridades aún no lo permiten-. Será la cuarta vez que Boca puede llevar a su hinchada fuera de casa en este 2026, tras hacerlo anteriormente ante Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Central Córdoba, todos por el Apertura.