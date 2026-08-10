Thiago Almada sorprendió al confesar un vínculo sentimental con River: "Mi familia está muy contenta"

Thiago Almada finalmente llegó a River Plate y se convirtió oficialmente en la nueva estrella del plantel. El ex Vélez y Atlético de Madrid fue comprado por 20 millones de euros y firmó contrato a largo plazo, hasta diciembre de 2030. Hay grandes expectativas puestas en él, más teniendo en cuenta el pésimo presente del equipo.

Recién llegado de las vacaciones luego del Mundial 2026 y sin haber hecho pretemporada, es una verdadera incógnita cuándo podrá debutar. Pero por lo pronto, ya se probó la camiseta y pisó el Monumental por primera vez como jugador del Millonario. Y durante ese recorrido, hizo una sorpresiva confesión familiar.

La llamativa confesión de Thiago Almada en su llegada a River @RiverPlate "Mi tío jugó en Reserva e hizo pretemporada con Primera. Entonces veníamos siempre con mis abuelos a la cancha. Por cosas de la vida no pudo llegar y ahora me toca a mí jugar acá, así que mi familia está muy contenta", reveló el Guayo en diálogo con la prensa oficial del club, en un video que compartió la Banda en su redes sociales.

"Él me llevaba a los entrenamientos cuando estaba en Ezeiza. Conocí a todos los compañeros de él: Diego Buonanotte era de su categoría. Siempre me encantó, siempre tuve algo con el club. Cuialquier chico sueña con jugar acá, así que estoy cumpliendo un sueño, espero poder darle alegría a la gente", se explayó al respecto.