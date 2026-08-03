El picante video viral de Thiago Almada entre los hinchas de Boca, cuando está cerca de ir a River

Salió a la luz un fragmento de una vieja entrevista a Thiago Almada en la que lo hicieron elegir si prefería jugar para River o para Boca.

Tras varias semanas de negociaciones que fueron de un lado a otro y parecer que su destino sería el Flamengo, finalmente Thiago Almada estaría muy cerca de convertirse en refuerzo de River Plate. Si bien en Brasil la oferta económica y deportiva es más tentadora, al campeón del mundo le atrae más la posibilidad de vestir la banda roja.

Aún no hay nada cerrado y quedan algunos detalles por ultimar, pero si no surgen inconvenientes entre el Millonario y el Atlético de Madrid, el enganche de 25 años pasará a formar parte del equipo comandado (por ahora) por el Chacho Coudet. Se estima que pagarían una cifra cercana a los 20 millones de euros por la mitad de su pase.

El video de Thiago Almada eligiendo a Boca sobre River ESPN Mientras se espera que terminen de acordar entre los clubes y ante su inminente arribo a Núñez, en las últimas horas se viralizó entre los hinchas de Boca Juniors un viejo video suyo que data del 2023, cuando aún jugaba para el Atlanta United de Estados Unidos, previo a su traspaso a Botafogo en 2024.

Se trata de una entrevista con ESPN en la que lo obligaron a elegir qué colores de los dos clubes más grandes de argentina prefería vestir: si el azul y oro, o si el blanco y rojo. "Mi prioridad siempre va a ser a Vélez, pero como tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo siempre fue Juan Román Riquelme, creo que elegiría a Boca", había sido su respuesta.