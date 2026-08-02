Tras caerse lo de Boca, David Romero está a un paso de fichar por un club europeo
Luego de que Boca desistiera por él, en Tigre tienen acordado el traspaso de David Romero a un tradicional equipo de las grandes ligas europeas.
Ante la lesión de Adam Bareiro, Boca Juniors se puso a buscar un nuevo centrodelantero. El primer nombre que apareció en el radar y por el que se movieron en Brandsen 805 fue David Romero, principal arma ofensiva de Tigre y uno de los máximos artilleros del fútbol argentino durante el primer semestre del 2026.
En un primer momento parecía que las conversaciones avanzaban positivamente y llegarían a buen puerto, pero desde Victoria le exigieron a los de la Ribera más de lo que estaban dispuestos a poner y se terminaron bajando de las negociaciones. Y ya sin el Xeneize en el horizonte, Rulo está a un paso de fichar por un tradicional equipo europeo.
Parma está a detalles de fichar a David Romero
Se trata del Parma de Italia, que habría llegado a un preacuerdo con el Matador para comprar un importante porcentaje de su pase (aún no trascendió cuánto) por unos 8 millones de euros. El contrato sería a largo plazo, por unas 5 temporadas (hasta junio de 2031) y esperan poder cerrarlo y hacerlo oficial en los próximos días.
De confirmarse, pasará a ser compañero de otros argentinos como Mateo Pellegrino, Christian Ordoñez, Franco Carboni, Mariano Troilo y Lautaro Valenti. En esta nueva temporada, los Crociati tendrán solo competencia local (Serie A y Coppa Italia) y el objetivo de volver a clasificar a alguna copa internacional después de 20 años sin lograrlo.
Romero llegará al fútbol italiano después de una muy buena primera mitad del 2026 con Tigre en la que disputó uno total de 19 partidos entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, 15 de ellos como titular, convirtió 11 goles, dio 2 asistencias y recibió solo 1 tarjeta amarilla.