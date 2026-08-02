Tras caerse lo de Boca, David Romero está a un paso de fichar por un club europeo

Luego de que Boca desistiera por él, en Tigre tienen acordado el traspaso de David Romero a un tradicional equipo de las grandes ligas europeas.

Ante la lesión de Adam Bareiro, Boca Juniors se puso a buscar un nuevo centrodelantero. El primer nombre que apareció en el radar y por el que se movieron en Brandsen 805 fue David Romero, principal arma ofensiva de Tigre y uno de los máximos artilleros del fútbol argentino durante el primer semestre del 2026.

En un primer momento parecía que las conversaciones avanzaban positivamente y llegarían a buen puerto, pero desde Victoria le exigieron a los de la Ribera más de lo que estaban dispuestos a poner y se terminaron bajando de las negociaciones. Y ya sin el Xeneize en el horizonte, Rulo está a un paso de fichar por un tradicional equipo europeo.

Parma está a detalles de fichar a David Romero David Romero desembarcará en el fútbol italiano. @1913parmacalcio Se trata del Parma de Italia, que habría llegado a un preacuerdo con el Matador para comprar un importante porcentaje de su pase (aún no trascendió cuánto) por unos 8 millones de euros. El contrato sería a largo plazo, por unas 5 temporadas (hasta junio de 2031) y esperan poder cerrarlo y hacerlo oficial en los próximos días.

De confirmarse, pasará a ser compañero de otros argentinos como Mateo Pellegrino, Christian Ordoñez, Franco Carboni, Mariano Troilo y Lautaro Valenti. En esta nueva temporada, los Crociati tendrán solo competencia local (Serie A y Coppa Italia) y el objetivo de volver a clasificar a alguna copa internacional después de 20 años sin lograrlo.