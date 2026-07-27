El 9 del fútbol argentino que Boca tiene en carpeta si no logra cerrar a David Romero

Ante las posibles trabas para fichar a David Romero, en Boca ya posaron los ojos en otro centrodelantero que juega en la Liga Profesional.

Y si bien parecía que las negociaciones iban por buen camino y el propio jugador tenía ganas de calzarse la camiseta azul y oro, el cuadro de Victoria exigió un monto cercano a los 12 millones de dólares. Sumado al interés de clubes europeos como Parma y Sevilla, eso puso al cuadro de la Ribera en una situación un tanto complicada, por lo que ya tienen otro nombre en carpeta.

Lucas Passerini, la alternativa de Boca si se cae lo de David Romero Lucas Passerini es la segunda opción de Boca. @lgpasserini Según informó el periodista Julio Pavoni este lunes por la noche en TyC Sports, se trata de Lucas Passerini, que juega en Belgrano de Córdoba desde 2023 y que viene de consagrarse campeón hace dos meses del Torneo Apertura 2026. Es un futbolista que es del agrado del Vasco Arruabarrena y que incluso ya había sido considerado años atrás por Diego Martínez durante su etapa en el Xeneize.

En la corriente temporada, el atacante formoseño de 32 años no viene teniendo una gran producción goleadora y apenas marcó 1 tanto en 16 partidos jugados, aunque aportó mucho más desde la construcción del juego, con 6 asistencias repartidas. Desde su llegada al club, acumula 75 encuentros disputados, con 20 goles convertidos y 8 asistidos.