La tajante sentencia de Óscar Córdoba sobre Álvaro Montero tras su flojo partido en el 0-3 con Riestra

Óscar Córdoba analizó la actuación de Álvaro Montero frente a Riestra, la cual le valió fuertes críticas por parte de la prensa y los hinchas.

La bochornosa caída por 3-0 de Boca Juniors ante Deportivo Riestra tuvo como principal apuntado por las críticas a Álvaro Montero. Al arquero colombiano le achacaron sus flojas reacciones en los tres goles, especialmente en el tercero, cuando Alexander Díaz lo vio adelantado y le picó la pelota desde afuera del área, sin darle oportunidad de atajarla.

Pero así como se vio bombardeado por los análisis de los hinchas y la prensa, también salió a defenderlo un compatriota e ídolo bajo los tres palos del Xeneize. Se trata de Óscar Córdoba, uno de los máximos referentes en la posición dentro del cuadro de la Ribera, tres veces campeón de Primera División (1998, 1999 y 2000), dos de la Libertadores (2000 y 2001) y una del mundo (2000).

Óscar Córdoba respaldó a Álvaro Montero ESPN El exguardameta analizó en primer término el partido de su coterráneo: "Es increíble que un jugador parta desde su zona, recorra 70 metros y aún así tenga la capacidad de tirar un globo. Tu puedes medir 3 metros, y si estás adelantado, te va a pasar por encima. Creo que, con el deseo de hacer algo y ayudar a su equipo, Montero se adelanta, confía en su estatura y cuando mete el manotazo, no encuentra la pelota", apuntó este lunes en diálogo con ESPN.

Tras esto, expresó su total respaldo para el ex Vélez: "Tuvo una mala noche, pero seguramente su capacidad le va a dar lo necesario para volver a su nivel. Es que es un arquero de selección, ¡por Dios! Hoy lo queremos decapitar, pero bueno, está dentro de ese 'presentar examen' en Boca. Yo no tengo dudas de que se va a reponer y va a poder darle para adelante", remarcó.