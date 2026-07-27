Godoy Cruz quiere recibir a Deportivo Maipú en el Feliciano Gambarte

Cuando Deportivo Maipú recibió a Godoy Cruz en la primera rueda de la Primera Nacional, el escenario elegido fue el estadio Malvinas Argentinas. En ese momento parecía lógico pensar que la revancha también se jugaría allí, teniendo en cuenta la magnitud del encuentro y la convocatoria de ambos equipos.

Godoy Cruz publicó evalúa recibir al Deportivo Maipú en el estadio Feliciano Gambarte por la fecha 25 , en un encuentro previsto, de manera tentativa, para el sábado 15 de agosto a las 16hs . Si bien la programación todavía debe ser confirmada por la AFA, todo indica que el club bodeguero pretende disputar el duelo de equipos mendocinos en su casa y junto a su público.

La decisión tiene un fuerte valor simbólico. Después de recuperar definitivamente el Gambarte como escenario habitual, el Tomba busca que uno de los partidos más importantes del semestre también se juegue allí.

Enzo Pérez jugó en el último partido del Tomba en "La Bodega" antes de su remodelación. Fue un 18 de junio del 2005, contra Tiro Federal de Rosario por la Primera B Nacional. Hemeroteca tombina



Una vuelta cargada de historia... y de interrogantes

El regreso de Enzo Pérez al Feliciano Gambarte no solo tendrá un componente emocional por su pasado en Godoy Cruz. También abrirá un interrogante sobre cómo será recibido por los hinchas tombinos.

La relación entre el volante y parte de la parcialidad bodeguera atravesó distintas etapas. Tras su salida del club hubo momentos de enojo y, con el paso de los años, esa sensación dio lugar a una marcada indiferencia, sobre todo después de su extensa y exitosa carrera con la camiseta de River Plate.

Del otro lado, Enzo nunca ocultó su agradecimiento hacia Godoy Cruz. En más de una oportunidad recordó que el Tomba le abrió las puertas del fútbol grande y destacó especialmente el respaldo que recibió de Daniel Oldrá en sus primeros pasos como profesional.

Por eso, si finalmente el partido se juega en el Gambarte, uno de los grandes atractivos de la tarde no solo estará dentro de la cancha. También estará en las tribunas, donde se verá cómo recibe el público bodeguero a uno de los futbolistas mendocinos más importantes de las últimas décadas.