Mes de los niños: Godoy Cruz ofrece dos programas gratuitos para las infancias

Godoy Cruz confirmó que durante agosto llevará a cabo dos programas gratuitos orientados al acompañamiento de las infancias y las familias. Se trata de "Infancias en Calma" y "Espacio de acompañamiento a las crianzas", que se desarrollarán en las salas de capacitación de la secretaría de Desarrollo Humano.

Es importante resaltar que, las actividades están destinadas a niños de 6 a 12 años y a madres, padres o adultos responsables del departamento.

Ambas propuestas cuentan con cuatro encuentros y ofrecen dos opciones de asistencia los días martes y viernes.

Cabe destacar que, estos encuentros generan un espacio de apertura y confianza entre participantes. De manera tal que, permite compartir experiencias, promoviendo una crianza saludable, derechos y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años. El mismo, busca fortalecer las habilidades socioemocionales mediante actividades de psicoeducación, reflexión y dinámicas participativas.

Así, a lo largo de los encuentros se abordarán temas como la identificación, gestión y regulación de las emociones, la prevención de las violencias y la promoción de los buenos tratos. Como así también, se abordará el desarrollo de capacidades como la empatía, el compañerismo, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, el respeto por los límites, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

Por lo tanto, el recorrido incluye cuatro encuentros:

Autoconocimiento.

Identificación y gestión de emociones.

Prevención de las violencias y promoción de los buenos tratos.

Desarrollo de habilidades socioemocionales.

Cabe destacar que, los encuentros se realizarán en los martes y viernes. De manera tal que, los participantes podrán elegir el turno de cursado.

Martes 4,11,18 y 25 de agosto a las 10.

Viernes 7,14,21,28 de agosto a las 15.

Espacio de acompañamiento a las crianzas

Este programa está destinado a madres, padres y adultos responsables de niños, niñas y adolescentes godoicruceños.

Asimismo, la propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas, estrategias y recursos que permitan fortalecer el vínculo familiar y promover una crianza respetuosa y saludable. Por otra parte, propone un espacio de intercambio donde los participantes pueden compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos cotidianos de la crianza.

Entonces, los encuentros abordarán las siguientes temáticas:

Repensando nuestras crianzas.

Emociones, derechos de las infancias y responsabilidades parentales.

Límites, comunicación y habilidades sociales.

Uso de pantallas.

Asimismo, los participantes contarán con la posibilidad de elegir el turno para asistir. En esta oportunidad, hay dos opciones:

Martes 4,11,18 y 25 de agosto a las 10.

Viernes 7,14,21,28 de agosto a las 15.

Finalmente, las personas interesadas en participar de cualquiera de los programas pueden solicitar más información al Departamento de Familia, perteneciente a la dirección de Desarrollo Social. Asimismo para inscribirse, podrán hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 13 al teléfono: 261 360-9536.