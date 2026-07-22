Salud: el estudio respiratorio clave que realizará Godoy Cruz gratis para sus vecinos

La Municipalidad de Godoy Cruz, junto a la Fundación INSARES, pondrá en marcha un operativo de espirometrías gratuitas en los centros de salud municipales. En esta oportunidad, la propuesta está destinada a niños y adultos, según el cronograma establecido. Buscan detectar de forma temprana las enfermedades respiratorias.

Cabe destacar que, los turnos se otorgarán de manera presencial en cada uno de los Centros de Salud donde se realizará la atención.

La espirometría es una prueba médica rápida, sencilla y no invasiva . De manera tal que, permite medir la capacidad de los pulmones y evaluar cómo circula el aire durante la respiración.

Es importante resaltar que, este estudio resulta fundamental para diagnosticar y controlar enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Como así también, otras afecciones respiratorias. Por otra parte, vale aclarar que puede realizarse tanto en adultos como en niños a partir de los 8 años.

Generalmente, los profesionales la indican ante síntomas como falta de aire, tos persistente, silbidos al respirar, opresión en el pecho o cansancio sin causa aparente. También, se recomienda en personas con antecedentes de tabaquismo, exposición a humo, polvo o sustancias químicas, antecedentes familiares de enfermedades respiratorias o para el seguimiento de patologías ya diagnosticadas.

Qué puede determinar una espirometría

Así, la espirometría permite identificar dos tipos principales de alteraciones respiratorias. Por un lado, los trastornos obstructivos, que dificultan la salida del aire debido al estrechamiento o inflamación de las vías respiratorias, como ocurre en el asma o el EPOC. Por otro, los trastornos restrictivos, que reducen la capacidad total de los pulmones para almacenar aire, como sucede en algunos casos de fibrosis pulmonar.

Igualmente, detectar estas alteraciones de manera temprana favorece un tratamiento oportuno y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Las jornadas se desarrollarán en los siguientes centros de salud:

«Andrés Martín» Centro de Salud municipal N.º 2: viernes 24 de julio: (Salvador Civit y Chimbas). Atención para adultos.

CIC 908 «Arturo Illia» (Juncal 1890): viernes 14 de agosto. Atención para niños a partir de los 8 años.

«Arturo Oñativia» Centro de Salud Municipal N.º 1(Laguna de la Niña Encantada y Laguna de la Esquina): Viernes 28 de agosto. Atención para adultos.

Finalmente, la iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la prevención, la promoción de hábitos saludables y el acceso a servicios de salud de calidad para toda la comunidad.