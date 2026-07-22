Colocar un frasco con romero en el dormitorio: por qué se recomienda y qué beneficios tiene

Poner romero en la habitación puede tener más beneficios de los que creemos: cómo aprovechar sus propiedades naturales.

El romero es una planta aromática emblemática de la cocina mediterránea, utilizada para realzar el sabor de carnes, vegetales y distintas preparaciones. Sin embargo, sus usos van más allá de la gastronomía y, gracias a sus propiedades, se convirtió en una planta elegida para distintos fines relacionados con la salud y el bienestar.

El Rosmarinus officinalis L. es una especie a la que se le atribuyen propiedades vinculadas al descanso y la relajación. Algunos estudios han analizado su relación con la reducción del estrés, la ansiedad y la mejora del estado de ánimo. Por este motivo, muchas personas optan por colocar un frasco con romero en el dormitorio para aprovechar su aroma y sus posibles beneficios.

Las propiedades del romero van más allá de su uso en la cocina. Foto: Shutterstock Más propiedades y curiosidades del romero Además de su uso asociado al bienestar y al descanso, el romero también tiene un lugar dentro del Feng Shui, una práctica que busca armonizar los espacios del hogar. Según esta tradición, esta planta representa protección, claridad mental y renovación energética, por lo que muchas personas la utilizan para crear ambientes más equilibrados.

Dentro de esta práctica, se recomienda colocar el romero cerca de una ventana para favorecer la circulación de energía y mantener un ambiente agradable.

Cómo poner un frasco de romero en el dormitorio Este truco casero es sencillo y solo requiere un frasco de vidrio limpio en el que se colocan algunas ramas de romero, que pueden ser frescas o secas.