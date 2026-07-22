Por qué recomiendan colocar una cinta amarilla en la puerta de la casa

Más allá de creencias esotéricas, la cinta amarilla en la puerta de casa se considera un decorativo optimista para iniciar nuevas etapas.

En la búsqueda constante por revitalizar los ambientes y atraer buenas vibraciones, las prácticas holísticas y el Feng Shui ganan terreno. Entre las costumbres más extendidas para renovar el flujo energético, se aconseja colocar una cinta amarilla en la puerta de ingreso de la casa.

Cinta amarilla en el ingreso a la casa En la simbología del color, el tono amarillo está íntimamente ligado a la luz del sol, la vitalidad, la abundancia y la claridad mental. Por esta razón, utilizar un lazo de este color en el ingreso de una vivienda, local comercial u oficina funciona como un imán conceptual para inaugurar etapas prósperas y mantener un clima de armonía.

Para los entusiastas de las corrientes energéticas, la puerta principal representa la "boca" por donde ingresa el flujo vital a una propiedad. Integrar un detalle amarillo en este punto estratégico persigue varios propósitos.

Por un lado, se lo considera un emblema de crecimiento material y estabilidad financiera. Además se cree que ayuda a filtrar tensiones, promoviendo una convivencia más serena y alegre. También funciona como señal de apertura hacia ofertas laborales o cambios personales favorables y sirve para mantener presentes las metas y deseos proyectados para la vivienda.

Más allá de cualquier creencia, muchos eligen esta costumbre como un detalle decorativo con carga afectiva, ideal para encarar el año o una nueva etapa con predisposición optimista.