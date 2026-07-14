El rincón exacto donde debes poner palo santo para atraer armonía a tu casa

¿Palo santo en la sala? Descubre por qué los expertos lo usan al atardecer. Dile adiós a las malas vibras.

El humo del palo santo transforma tu hogar. El aroma de esta madera sagrada cambia el ambiente de forma inmediata. Contiene limoneno, un componente que ayuda a reducir el estrés y ahuyenta insectos molestos.

El ritual de purificación del palo santo Para aprovechar sus virtudes, enciende la madera por treinta segundos y sopla la llama para que solo quede el humo blanco.

Palo Santo, sus secretos, espiritualidad, aromas y cuáles usar, todos los detalles que lo envuelven en esta nota Foto: Pixabay Hora ideal La hora ideal para realizar esta limpieza es al atardecer, cuando el día termina y la energía transita hacia el descanso. Camina despacio desde la habitación más lejana de tu casa hacia la puerta principal. Lleva el humo hacia las esquinas de cada cuarto, ya que ahí suele acumularse la pesadez del entorno.