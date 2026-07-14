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El rincón exacto donde debes poner palo santo para atraer armonía a tu casa

¿Palo santo en la sala? Descubre por qué los expertos lo usan al atardecer. Dile adiós a las malas vibras.

Julián Martínez

Palo santo.

Palo santo.

El humo del palo santo transforma tu hogar. El aroma de esta madera sagrada cambia el ambiente de forma inmediata. Contiene limoneno, un componente que ayuda a reducir el estrés y ahuyenta insectos molestos.

El ritual de purificación del palo santo

Para aprovechar sus virtudes, enciende la madera por treinta segundos y sopla la llama para que solo quede el humo blanco.

Palo Santo, sus secretos, espiritualidad, aromas y cuáles usar, todos los detalles que lo envuelven en esta nota Foto: Pixabay
Palo Santo, sus secretos, espiritualidad, aromas y cuáles usar, todos los detalles que lo envuelven en esta nota Foto: Pixabay

Hora ideal

La hora ideal para realizar esta limpieza es al atardecer, cuando el día termina y la energía transita hacia el descanso. Camina despacio desde la habitación más lejana de tu casa hacia la puerta principal. Lleva el humo hacia las esquinas de cada cuarto, ya que ahí suele acumularse la pesadez del entorno.

Así puedes usar el palo santo para eliminar las malas energías Foto: Archivo
Así puedes usar el palo santo para eliminar las malas energías Foto: Archivo

Coloca el trozo en un plato de cerámica o metal resistente al calor una vez que termines el recorrido. Abre una ventana pequeña para que el aire circule y las tensiones salgan de tu hogar de manera natural.

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