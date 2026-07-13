Bicarbonato en casa: los increíbles usos para una limpieza profunda

El bicarbonato de sodio es el mejor aliado para desinfectar superficies difíciles. Su bajo costo y efectividad lo convierten en un elemento indispensable en casa para la limpieza . Mira estos usos y no los pierdas de vista.

Si agregas este polvo en la cubeta para trapear notarás la diferencia. El suelo y los muebles de madera recuperan su brillo natural sin químicos.

La cortina de la regadera acumula restos de humedad con los días. Frota la superficie con el producto y enjuaga para eliminar manchas de moho.

Las tablas de picar comida guardan bacterias y restos de grasa difíciles. Frota la madera con esta sustancia y jugo de limón para desinfectar todo.

Esta mezcla elimina los aromas fuertes que dejan la cebolla o carne. Tus utensilios de cocina quedarán limpios y listos para un nuevo uso diario.

La ropa de cama también se beneficia con este truco casero. Agrega media taza al ciclo de lavado para neutralizar los olores del cuerpo.

Tus sábanas y fundas de almohada quedarán suaves tras el secado. Este método ayuda a cuidar las telas delicadas sin usar productos abrasivos.

Más usos

Las coladeras del baño suelen liberar aromas desagradables por las noches. La acumulación de cabello y residuos de jabón provoca este problema común.

Vierte el polvo seguido de vinagre blanco en el drenaje afectado. Deja actuar la reacción química y vierte agua hirviendo para limpiar el conducto.