Chau a las rejas verticales: la tendencia que protege la casa sin arruinar la fachada

Más allá de la protección, las rejas horizontales brindan una ilusión de amplitud y modernidad a las fachadas, diferenciándose de los antiguos barrotes verticales.

Las múltiples razones por las que estas rejas están en tendencia.

Durante años, las rejas tradicionales fueron la forma principal de preservar la seguridad del hogar. Sin embargo, con el crecimiento de tendencias arquitectónicas más estéticas, luminosas y funcionales, los viejos barrotes verticales fueron cediendo terreno ante nuevas opciones que protegen la vivienda sin comprometer su decoración.

Una de las alternativas más elegidas es la reja horizontal, una solución que combina diseño y seguridad. Siguiendo una línea moderna que genera una ilusión óptica que ensancha visualmente la fachada, este modelo se ha convertido en uno de los más populares del mercado.

Además de su aporte estético, al estar soldadas a un marco estructural perimetral rígido, ofrecen una gran resistencia. Y, a diferencia de lo que se suele creer, si la separación entre las barras es la adecuada —de 10 centímetros o menos—, no facilitan el escalado porque no permiten apoyar el pie de forma segura.

La tendencia que pisa fuerte en casas modernas. Shutterstock En cuanto a su fabricación, los materiales más utilizados son los perfiles tubulares de hierro, el acero y las tiras de aluminio, los cuales admiten acabados en tonos mate como el negro o el gris grafito. Asimismo, su disposición lineal permite integrar tiras de iluminación LED o apliques en la base para resaltar la entrada de la casa durante la noche, sumando un extra de visibilidad y seguridad pasiva.