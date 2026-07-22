El truco de WhatsApp para ver qué chats y archivos pesan más y liberar memoria en el celular

Si tu celular se queda sin espacio, la gestión de WhatsApp es clave. Te mostramos la herramienta oculta para liberar almacenamiento de forma rápida y eficiente.

A veces, el celular no tiene tanto espacio de almacenamiento y necesitamos mantener las aplicaciones ordenadas para no perder gigas. Pero pocos saben que WhatsApp es una de las apps que más espacio demanda por la cantidad de mensajes, imágenes, videos y stickers que se guardan diariamente.

Aunque la aplicación no cuenta con una "papelera interna", sí tiene una herramienta que ayuda a administrar el espacio ocupado. Para encontrarla hay que ir a Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y presionar Administrar almacenamiento. Allí podrás ver todos los archivos mayores de 5 MB, elementos reenviados muchas veces y chats que consumen más memoria.

Cómo ahorrar almacenamiento rápidamente Las fotografías y videos eliminados desde la galería siguen ocupando espacio en la papelera del teléfono. Aunque suelen permanecer solo por 30 días antes de ser eliminadas de forma permanente, hay una forma de sacarlas más rápido. En el caso de Android basta con abrir Mis Archivos, deslizar hasta la sección de utilidades o presionar el menú de tres puntos para ir a la papelera. Pero en iPhone hay que seleccionar Fotos, ir hasta la pestaña Álbumes y desplazarse hacia abajo para entrar a la carpeta.