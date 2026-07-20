WhatsApp: cómo se puede buscar a una persona por su nuevo nombre de usuario

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar una de sus transformaciones más importantes en años: la posibilidad de encontrar y contactar usuarios mediante nombre de usuario, sin necesidad de compartir el número de teléfono. Sin embargo, hasta el momento no estaba claro cómo buscar a las personas con los nuevos nombres.

Según informó , esta nueva función introduce identificadores únicos —similares a los “nick” o alias de otras plataformas— que permiten iniciar conversaciones de forma más privada y directa .

Con esta actualización, los usuarios pueden localizar a otra persona ingresando su nombre de usuario en el buscador de chats. El sistema mostrará los perfiles coincidentes para iniciar una conversación, sin exponer datos personales sensibles como el número telefónico.

En algunos casos, la plataforma podría solicitar una clave adicional para reforzar la seguridad en el primer contacto. En Europa ya comenzó a funcionar y se espera que en los próximos meses llegue a la Argentina.

El cambio responde a una demanda histórica: poder comunicarse sin compartir el teléfono personal. Con los nombres de usuario, la primera interacción puede darse sin revelar ese dato, lo que reduce riesgos de spam, fraudes o contactos no deseados.

Además, esta herramienta es opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número como hasta ahora podrán hacerlo sin modificaciones en la experiencia.

La llegada de los nombres de usuario marca un giro en el funcionamiento tradicional de WhatsApp, que durante años se basó exclusivamente en la agenda telefónica para conectar personas.

Con esta innovación, la plataforma se acerca a modelos ya utilizados por otras redes sociales, donde los usuarios se identifican con alias únicos. El objetivo es claro: ofrecer mayor privacidad, flexibilidad y nuevas formas de interacción dentro de la app.

Sin embargo, este avance también plantea desafíos, como la posible aparición de cuentas falsas o suplantaciones, un problema que ya comenzó a detectarse en las primeras pruebas de la función.