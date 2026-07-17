Día de los emojis de WhatsApp: cuáles son los más usados en el mundo
Hoy se celebra el Día Mundial de los emojis. Los motivos de la celebración y por qué cada vez son más usados como forma de expresión.
Los emojis forman parte de la comunicación diaria tanto en Argentina como en otros países y este viernes se celebra su Día Mundial, por lo cual varios usuarios lo celebrarán usando los que más le agradan a través de mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y correos electrónicos.
El Día Mundial del Emoji se celebra en conmemoración a reconocer la presencia de estos símbolos en la conversación digital, la edición de 2026 corresponde a la decimotercera celebración y coincide con una etapa en la que se reúnen más de tres mil emojis.
La fecha está relacionada directamente con el emoji de calendario, cuyo diseño muestra el 17 de julio en la mayoría de los principales sistemas operativos y plataformas, por lo cual, el creador de Emojipedia, Jeremy Burge, eligió ese día para establecer la celebración mundial en 2014.
El origen de este día se remonta a una presentación durante la Macworld Expo de 2002, años después, la referencia fue adoptada como elemento central del Día Mundial del Emoji, cuya primera edición se llevó a cabo el 17 de julio de 2014.
El objetivo de esta conmemoración es promover el uso de los emojis y destacar su función dentro de la comunicación digital y cada año, usuarios, empresas y plataformas participan mediante publicaciones, actividades y anuncios relacionados con nuevos diseños, mientras que también está el World Emoji Awards para reconocer las tendencias más representativas.
Los emojis no constituyen un idioma independiente, pero funcionan como recursos visuales que ayudan a expresar tono, intención y emociones.
Los emojis de WhatsApp más usados en el mundo
De acuerdo con diferentes mediciones en el mundo, la cara con lágrimas de alegría y el corazón rojo encabezan el uso global y la siguiente es la escala de los más usados:
- Cara con lágrimas de alegría: expresa risa o una situación considerada muy divertida.
- Corazón rojo: representa amor, afecto, apoyo o agradecimiento.
- Cara sonriente con ojos de corazón: comunica admiración, cariño o entusiasmo.
- Cara rodando de risa: se utiliza ante algo extremadamente gracioso.
- Cara sonriente: transmite satisfacción, cordialidad o felicidad.
- Manos juntas: puede significar agradecimiento, petición, oración o saludo.
- Dos corazones: expresa afecto, cercanía o una relación sentimental.
- Cara llorando intensamente: comunica tristeza, emoción o incluso una reacción exagerada de risa.
- Cara lanzando un beso: se relaciona con cariño, despedida o agradecimiento.
- Pulgar arriba: suele representar aprobación, acuerdo o confirmación.