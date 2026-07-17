El Palacio Barolo celebró su 103° Aniversario

El acto central de los festejos por la inauguración del edificio fue la Premiación de la Primera Edición del Concurso Internacional de Arte del famoso edificio.

El pasado martes 7 de julio, el Palacio Barolo, el icónico edificio porteño inspirado en la Divina Comedia, celebró el 103° Aniversario de su inauguración, con la Ceremonia de Premiación de la primera edición de su Concurso Internacional de Artes Visuales.

Durante el evento se entregaron los reconocimientos a los ganadores y menciones especiales de cada una de las cinco categorías del certamen, entre quienes se destacó a la artista María del Carmen Iberra (Primer Premio de la Categoría Dibujo y Pintura) con el Gran Premio Palanti, creado en honor del Arquitecto y artista que diseñó el Palacio Barolo.

Exposición. Gentileza. Exposición. Gentileza. Exposición. Gentileza. El Palacio Barolo cumplió 103 años “Tenemos la convicción de que el Palacio Barolo no solo es un verdadero emblema de la Ciudad de Buenos Aires, sino también una obra de arte en sí mismo. Y no una cualquiera, sino una verdadera obra de arte viva y un Faro Cultural para la Ciudad y el país”, afirmó Miqueas Thärigen, Secretario de la Fundación Los Amigos del Palacio Barolo. La entidad, en conjunto con el artista Antonio Giardinieri, fue la promotora de esta iniciativa, que convocó a casi 270 artistas de tres continentes.

Antonio Giardinieri, Curador del Concurso. Gentileza La celebración del pasado martes fue el puntapié inicial de una serie de eventos y acciones que se realizarán durante todo el mes de julio, celebrando el “Mes del Barolo”. La agenda de actividades en la cuenta de Instagram de la Fundación.