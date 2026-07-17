No es Lionel: el nombre mundialista más elegido para los recién nacidos en Mendoza

Entre junio y lo que va de julio, más de 100 bebés mendocinos fueron inscriptos con nombres de jugadores de la Selección Argentina.

Más de 100 recién nacidos en el último mes en Mendoza recibieron nombres de jugadores de la Selección Argentina.

La fiebre mundialista también se siente en el Registro Civil de Mendoza. En el último mes, casi uno de diez bebés recién nacidos en la provincia recibieron nombres de jugadores de la Selección Argentina.

Agustín Píscopo, director del Registro Civil de Mendoza, confirmó que entre junio y lo que va de julio se produjeron 1095 nacimientos. De ese total, 104 fueron inscriptos con nombres de estrellas de la Scaloneta.

La fiebre mundialista se instaló en el Registro Civil de Mendoza. Fotobaires Además, expresó que el fenómeno podría profundizarse tras el pase de Argentina a la final: "Hay una relación de los nombres con el Mundial 2026. Ahora que estamos en la final, será aún mayor. Veremos este incremento cuando finalice la Copa del Mundo y se concrete la inscripción de los bebés", señaló en diálogo con MDZ.

Cuáles son los nombres más elegidos Para sorpresa de muchos, el nombre más elegido no es el del capitán de la Selección Argentina. Si bien varios bebés fueron registrados como Lionel, el nombre que encabeza el ranking es Julián, en referencia al delantero de la Albiceleste.

Julián es el nombre más elegido para los bebés mundialistas nacidos en Mendoza. EFE Julián lidera la lista con 16 inscripciones. En el segundo puesto aparecen Enzo y Thiago, con 14 casos cada uno, mientras que Lionel ocupa el tercer lugar con 12 registros.