WhatsApp lanza nombres de usuario: cómo reservar el tuyo y para qué sirve
WhatsApp permite reservar nombres de usuario para chatear sin compartir el número de teléfono. La función llega de forma gradual durante 2026.
Compartir el número de teléfono siempre fue un paso importante. Es un dato personal vinculado a muchas partes de la vida y no siempre querés dárselo a cualquiera. Por eso WhatsApp introdujo una función que cambia esa dinámica para siempre: los nombres de usuario.
La aplicación de mensajería habilitó la reserva anticipada de nombres de usuario para que cada persona pueda elegir el suyo antes de que la función se lance de forma masiva más adelante en 2026.
Para qué sirve el nombre de usuario
La idea es simple: con un nombre de usuario, podés chatear con alguien sin necesidad de compartir tu número de teléfono. Esto aplica tanto para conversaciones individuales como para grupos, donde muchas veces preferís participar sin exponer ese dato a personas que no conocés bien.
Una vez activada la función, cuando le escribas a alguien por primera vez, esa persona no verá tu número de teléfono si tenés el nombre de usuario activado.
Cómo funciona la privacidad
No habrá ningún directorio público ni sugerencias de nombres: para contactarte, alguien deberá conocer tu nombre de usuario exacto. Además, WhatsApp creó una clave opcional de nombre de usuario que los demás deberán ingresar para enviarte un mensaje por primera vez, lo que da un control adicional sobre quién puede comunicarse con vos.
Cómo reservar el tuyo ahora
El proceso toma solo unos segundos desde la versión más reciente de WhatsApp:
- Ir a Ajustes.
- Tocar Cuenta.
- Seleccionar Nombre de usuario.