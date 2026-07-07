WhatsApp: cómo proteger tu nuevo nombre de usuario con un PIN de seguridad

WhatsApp continúa incorporando funciones orientadas a reforzar la privacidad de sus usuarios. En el marco del despliegue de los nuevos nombres de usuario, la aplicación ahora permite proteger esa identificación mediante un PIN de seguridad, una herramienta diseñada para impedir que cualquier persona pueda iniciar una conversación solo con conocer el alias.

La nueva función busca ofrecer un mayor control sobre quiénes pueden contactar a un usuario a través de su nombre de usuario, una característica que reemplazará, en muchos casos, el intercambio del número de teléfono como método para iniciar un chat.

El sistema funciona de manera sencilla: una vez configurado el PIN, quienes deseen enviar un mensaje utilizando el nombre de usuario deberán ingresar esa clave en el primer contacto. Después de iniciar la conversación, no será necesario volver a introducirla.

Para habilitar esta capa adicional de seguridad, los usuarios deben ingresar a Ajustes , seleccionar Cuenta y luego acceder a Nombre de usuario . Allí encontrarán la opción "Contactarme por nombre de usuario" , donde podrán elegir que solo las personas que conozcan su PIN puedan escribirles.

Más privacidad para los usuarios

La incorporación del PIN complementa el lanzamiento de los nombres de usuario, una función que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono. De esta manera, Meta busca ofrecer una experiencia más segura y privada, especialmente para quienes utilizan la aplicación con fines laborales, comerciales o en comunidades donde prefieren no divulgar su número personal.

El despliegue de esta herramienta se realiza de forma gradual, por lo que es posible que todavía no esté disponible para todos los usuarios. La compañía informó que la función llegará progresivamente a todos los dispositivos compatibles durante los próximos meses.