Nombre de usuario en WhatsApp: cómo hacer si no aparece la opción para reservarlo

WhatsApp avanza hacia un cambio clave en su sistema de identificación y ya permite a los usuarios reservar un nombre de usuario único dentro de la aplicación. Aunque la función todavía no está disponible de forma completa, la empresa abrió una etapa previa para asegurar estos identificadores antes de su lanzamiento global.

La iniciativa forma parte de una transformación más amplia que busca reemplazar el uso del número de teléfono como principal forma de contacto. De esta manera, los usuarios podrán comunicarse sin necesidad de compartir un dato personal sensible, reforzando la privacidad dentro de la plataforma.

En muchos casos, los usuarios de WhatsApp manifestaron en redes sociales que no veían como disponible la posibilidad de reservar el nombre.

Ante esa imposibilidad de poder realizarlo al ingresar en la cuenta, lo más probable es que tengas que acceder a tu Play Store o App Store para generar una actualización de la app. Al bajar esa nueva versión, la misma podría quedar ya habilitada para todos los usuarios que lo dispongan.

El proceso es sencillo, aunque su disponibilidad se está implementando de manera gradual. Para acceder a la función, los usuarios deben ingresar a:

Ajustes

Cuenta

Nombre de usuario

Una vez allí, la aplicación permite verificar si el nombre deseado está disponible o elegir uno vinculado a cuentas de otras plataformas como Instagram o Facebook. Como ocurre en redes sociales, cada identificador debe ser único, por lo que se recomienda reservarlo cuanto antes.

La incorporación de nombres de usuario representa un giro importante en la experiencia de uso de WhatsApp. Con esta herramienta, será posible iniciar conversaciones, realizar llamadas y buscar contactos sin necesidad de compartir el número telefónico.

Según explicó la compañía, el objetivo es brindar mayor control sobre la información personal, especialmente en situaciones donde los usuarios interactúan con personas desconocidas o en grupos numerosos.

Si bien el sistema de reserva ya comenzó, la función completa se implementará de manera progresiva en los próximos meses. Desde la empresa anticiparon que los usuarios recibirán una notificación cuando esté habilitada en sus países, con la expectativa de que llegue a todo el mundo antes de fin de año