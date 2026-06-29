Llegan los nombres de usuario a WhatsApp y ya no será necesario compartir tu número de teléfono

WhatsApp se prepara para uno de los cambios más importantes en su historia: la posibilidad de comunicarse sin necesidad de compartir el número de teléfono. La plataforma de mensajería comenzó a habilitar la reserva de nombres de usuario, una nueva función que apunta a reforzar la privacidad de sus más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo.

La novedad permitirá que cada persona elija un identificador único , similar al de otras redes sociales, para iniciar conversaciones. De este modo, quienes deseen contactarse solo deberán conocer ese nombre, sin necesidad de acceder al número personal, una de las principales críticas que históricamente recibió la aplicación.

Según se informó, los usuarios ya pueden comenzar a reservar su nombre antes del lanzamiento global de la herramienta. Esta etapa previa busca evitar conflictos por duplicación y garantizar que cada identificador sea único dentro de la plataforma.

A diferencia de otros servicios, WhatsApp no contará con un directorio público de usuarios ni sugerencias automáticas. Para encontrar a alguien será necesario escribir el nombre exacto, lo que refuerza el control sobre quién puede iniciar una conversación.

La función también permitirá añadir capas adicionales de seguridad, como la posibilidad de establecer configuraciones para aceptar mensajes solo bajo ciertas condiciones. En ese sentido, desde la compañía remarcaron que el objetivo central es mejorar la protección de los datos personales y reducir la exposición del número telefónico.

Este cambio alinea a WhatsApp con otras plataformas como Telegram o Signal, que ya ofrecen sistemas de identificación mediante nombres de usuario. Sin embargo, la aplicación propiedad de Meta buscará diferenciarse con un enfoque más restrictivo, priorizando la privacidad por encima de la visibilidad pública.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Los nombres de usuario deberán cumplir ciertas reglas: tendrán entre 3 y 35 caracteres, incluirán letras y podrán combinarse con números, puntos o guiones bajos. Además, cada uno será exclusivo, por lo que no podrá repetirse ni imitar dominios web o estructuras engañosas.

Uno de los puntos clave es reservar el nombre de usuario y se puede hacer de la siguiente manera: abrir la aplicación, ir hacia ajustes, luego al apartado de "cuenta" y allí seleccionar "nombre de usuario".