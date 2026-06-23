Cuáles son las dos actualizaciones de WhatsApp de las que se habla en el mundo entero

WhatsApp lanza dos nuevas funciones y actualizaciones que ya las está comentando todo el mundo. Los detalles.

La aplicación de mensajería WhatsApp prepara el desembarco de una serie de actualizaciones estructurales en su plataforma global con el objetivo de blindar la privacidad de las conversaciones y mejorar la navegación diaria. Como anticipó MDZ, las modificaciones son los mensajes en textos de una sola visualización y el famoso "punto verde".

Mensajes de texto de una sola vista en WhatsApp La primera de estas herramientas representa una evolución directa de las funciones de seguridad vigentes. Tras el éxito de las fotos, videos y notas de voz de reproducción única, la aplicación extenderá este concepto al texto convencional.

Bajo esta modalidad, el emisor podrá redactar un mensaje confidencial que se eliminará de forma automática e irreversible de la pantalla del receptor inmediatamente después de haber sido leído. Para garantizar la efectividad de la medida, el sistema bloqueará las funciones nativas de captura de pantalla, el reenvío a terceros y la opción de copiar el contenido.

Punto verde de conexión en WhatsApp En paralelo, la interfaz estética de la aplicación sumará un indicador visual directo a través de un punto verde ubicado estratégicamente en la lista principal de conversaciones.

Esta función cumplirá un rol organizativo doble: por un lado, servirá para identificar de un vistazo aquellos chats que posean interacciones recientes o estados pendientes de revisión y, por el otro, actuará como un filtro ágil para denotar la disponibilidad de los contactos dentro de ciertos parámetros de la app.