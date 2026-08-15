WhatsApp: tres ajustes de privacidad para evitar que otras personas vean tus chats

Un teléfono puede estar protegido por una clave y, aun así, dejar conversaciones expuestas cuando pasa de una mano a otra. WhatsApp reúne varias herramientas para reducir ese riesgo: algunas bloquean el ingreso a toda la aplicación, otras limitan la salida del contenido y una tercera permite esconder chats especialmente sensibles.

La plataforma cifra de extremo a extremo los mensajes, llamadas, fotos y videos personales, por lo que solo quienes participan de la conversación poseen las claves para leerlos. Sin embargo, ese sistema protege el contenido durante su transmisión y no evita que alguien mire una pantalla desbloqueada. Por eso conviene sumar controles locales y revisar su configuración cada cierto tiempo, especialmente si el equipo se comparte, queda al alcance de terceros o muestra vistas previas en las notificaciones. WhatsApp detalla estas capas de protección en su documentación oficial.

La primera barrera consiste en exigir la huella digital, el reconocimiento facial o el método de autenticación disponible en el dispositivo antes de abrir WhatsApp. En Android, la ruta habitual es Ajustes, Privacidad y Bloqueo de aplicación; en iPhone puede aparecer como “Bloqueo de la aplicación” o “Requerir Face ID”. El usuario también puede decidir cuánto tiempo debe pasar antes de que vuelva a solicitarse la identificación.

Los nombres pueden variar según el sistema operativo y la versión instalada, de modo que mantener la aplicación actualizada resulta fundamental. Esta medida protege el acceso general, pero no reemplaza el código de bloqueo del teléfono ni la verificación en dos pasos de la cuenta. WhatsApp reúne más recomendaciones en su sección oficial de seguridad .

La segunda opción actúa dentro de una conversación individual o grupal. Para encenderla hay que tocar el nombre del chat y seleccionar “Privacidad avanzada del chat”. Según la documentación oficial de WhatsApp , esta función impide exportar la conversación, desactiva la descarga automática de archivos en los teléfonos de los participantes y evita utilizar esos mensajes con funciones de inteligencia artificial.

Está pensada especialmente para grupos donde no todos se conocen o se comparten temas delicados. No debe confundirse con una protección absoluta: la compañía no incluye el bloqueo de capturas de pantalla entre las capacidades anunciadas para esta versión y algunos contenidos todavía pueden copiarse manualmente.

Chats restringidos y protegidos con un código secreto

La tercera herramienta permite restringir conversaciones específicas sin cerrar por completo la aplicación. Al activarla desde el nombre del contacto o mediante una pulsación prolongada sobre el chat, el hilo sale de la bandeja principal y pasa a una carpeta protegida mediante la clave o los datos biométricos del dispositivo. WhatsApp también oculta el contenido de sus notificaciones.

Quienes busquen mayor discreción pueden crear un código secreto diferente al utilizado para desbloquear el celular y esconder la carpeta de conversaciones restringidas. En ese caso, la sección solo vuelve a aparecer cuando el código se escribe en la barra de búsqueda. El recorrido y las denominaciones pueden cambiar ligeramente entre Android y iOS. Meta explica el funcionamiento básico en la presentación oficial de Bloqueo de chats.

Estas capas deben combinarse con otras precauciones: revisar periódicamente los dispositivos vinculados, activar la verificación en dos pasos, desconfiar de pedidos de códigos y mantener actualizado tanto WhatsApp como el sistema operativo. Como novedad, Meta presentó en 2026 las Configuraciones rigurosas de la cuenta, una modalidad dirigida especialmente a personas expuestas a ataques sofisticados, como periodistas o figuras públicas. Se encuentra en Ajustes, Privacidad y Opciones avanzadas, y aplica restricciones intensas, entre ellas bloquear archivos de remitentes desconocidos y silenciar sus llamadas. Ningún ajuste evita por sí solo todos los accesos, pero la combinación de estas funciones reduce considerablemente las oportunidades de que otra persona abra, copie o encuentre información privada.