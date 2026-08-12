Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en los próximos días

WhatsApp dejará de funcionar en determinados teléfonos celulares a partir del 15 de agosto de 2026. La medida alcanzará a dispositivos Android y iPhone que ya no pueden actualizarse a las versiones de sistema operativo requeridas para ejecutar la aplicación.

El cambio responde a la necesidad de WhatsApp de mantener estándares de seguridad , incorporar nuevas funciones y garantizar un funcionamiento estable en los equipos que continúan recibiendo soporte.

La actualización afectará principalmente a los teléfonos que no puedan utilizar Android 5.0 o una versión posterior. Entre los modelos mencionados se encuentran varios equipos antiguos de Samsung, Motorola, LG, Sony y Huawei.

En el caso de Samsung, figuran modelos como:

También quedarían alcanzados el Moto G y Moto E de primera generación, de Motorola.

Entre los equipos de LG aparecen el Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. En Sony, la lista incluye modelos como Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP, mientras que entre los Huawei afectados se encuentran Ascend Mate y Ascend G740.

Qué pasa con los iPhone

En los dispositivos de Apple, WhatsApp dejará de ofrecer soporte a los equipos que no puedan actualizarse a iOS 15.1.

Esto alcanza a modelos antiguos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, de acuerdo con el listado difundido.

Los usuarios de estos teléfonos no necesariamente perderán WhatsApp de un momento a otro. El proceso puede comenzar con la imposibilidad de descargar nuevas actualizaciones desde Google Play Store o App Store.

Con el tiempo podrían aparecer problemas para iniciar sesión, enviar y recibir mensajes o realizar llamadas y videollamadas. Finalmente, la aplicación podría dejar de funcionar por completo en los dispositivos que ya no cumplan con los requisitos técnicos.

Por eso, quienes tengan un celular antiguo deberían comprobar cuanto antes qué versión del sistema operativo utilizan y si existe alguna actualización disponible.

Cómo saber si el celular seguirá siendo compatible

En Android, la versión del sistema operativo puede consultarse desde Configuración, ingresando en Información del teléfono o Acerca del dispositivo, según el fabricante.

En un iPhone, la ruta es Configuración > General > Actualización de software.

Si el teléfono permite instalar una versión compatible, se recomienda actualizarlo antes de la fecha límite.