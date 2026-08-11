Cómo liberar espacio en WhatsApp sin eliminar chats importantes
La aplicación de mensajería WhatsApp puede consumir gran parte del espacio de tu teléfono; te mostramos la función para gestionarlo sin eliminar chats.
WhatsApp puede ocupar una buena parte del espacio del teléfono debido a las fotos, videos, audios y documentos que se reciben y envían a través de los chats. Sin embargo, existe una herramienta que permite revisar estos archivos y eliminar los que ya no necesitamos sin borrar las conversaciones importantes.
La función se encuentra dentro de Administrar almacenamiento y permite identificar cuáles son los archivos que más espacio ocupan, cuáles fueron reenviados muchas veces y qué contenido corresponde a cada chat.
Cómo liberar espacio en WhatsApp
Para revisar cuánto almacenamiento ocupa WhatsApp y eliminar archivos, hay que seguir estos pasos:
- Abrí WhatsApp.
- Ingresá a Ajustes.
- Seleccioná Almacenamiento y datos.
- Entrá en Administrar almacenamiento
En la parte superior aparecerá la cantidad de espacio que WhatsApp ocupa en el teléfono. Desde allí también se pueden revisar los archivos multimedia y ordenarlos por más reciente, más antiguo o de mayor tamaño.
Cómo eliminar archivos sin borrar los chats
Una vez dentro de Administrar almacenamiento, podés seleccionar un chat y revisar todos los archivos multimedia que tiene almacenados. Para eliminar alguno, hay que mantenerlo presionado, seleccionar los demás archivos que se quieran borrar y tocar la opción de eliminar. También existe la posibilidad de seleccionar todos los elementos.
Es importante tener en cuenta que eliminar un archivo no significa eliminar la conversación. El chat continuará apareciendo en la pestaña de conversaciones, pero el contenido multimedia seleccionado dejará de ocupar espacio dentro de WhatsApp.