WhatsApp: cómo agregar un correo electrónico para recuperar tu cuenta

WhatsApp suma una nueva capa de seguridad que te permite recuperar tu cuenta mediante un código enviado a tu casilla de email personal.

WhatsApp permite sumar un correo electrónico como método alternativo para recuperar la cuenta. Foto: Archivo

WhatsApp permite vincular una dirección de correo electrónico a la cuenta para contar con una alternativa de recuperación en caso de perder el acceso al número de teléfono o no poder recibir el código de seis dígitos por SMS.

Para qué sirve agregar un correo a WhatsApp Vincular un correo electrónico suma una capa adicional de seguridad a la cuenta. En caso de que el usuario necesite volver a registrar su número de teléfono y no pueda recibir un SMS o una llamada, WhatsApp puede enviar un correo con los pasos necesarios para recuperar el acceso.

Vincular un correo a WhatsApp suma una capa de seguridad y facilita la recuperación del acceso. Foto: Archivo Además, la plataforma puede utilizar esa dirección para comunicarse con el usuario ante determinadas situaciones relacionadas con la seguridad de la cuenta.

Cómo agregar un correo electrónico a WhatsApp El procedimiento se puede realizar directamente desde la aplicación y lleva pocos pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes o Configuración.

Seleccionar Cuenta.

Ingresar en Dirección de correo electrónico.

Escribir el correo que se quiere vincular.

WhatsApp enviará un código de verificación a esa dirección.

Introducir el código recibido para confirmar la identidad y completar el proceso. La dirección de correo también puede agregarse durante el registro inicial de una cuenta, cuando WhatsApp ofrece configurar esta opción.