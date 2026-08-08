WhatsApp: cómo agregar un correo electrónico para recuperar tu cuenta
WhatsApp suma una nueva capa de seguridad que te permite recuperar tu cuenta mediante un código enviado a tu casilla de email personal.
WhatsApp permite vincular una dirección de correo electrónico a la cuenta para contar con una alternativa de recuperación en caso de perder el acceso al número de teléfono o no poder recibir el código de seis dígitos por SMS.
Para qué sirve agregar un correo a WhatsApp
Vincular un correo electrónico suma una capa adicional de seguridad a la cuenta. En caso de que el usuario necesite volver a registrar su número de teléfono y no pueda recibir un SMS o una llamada, WhatsApp puede enviar un correo con los pasos necesarios para recuperar el acceso.
Además, la plataforma puede utilizar esa dirección para comunicarse con el usuario ante determinadas situaciones relacionadas con la seguridad de la cuenta.
Cómo agregar un correo electrónico a WhatsApp
El procedimiento se puede realizar directamente desde la aplicación y lleva pocos pasos:
- Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes o Configuración.
- Seleccionar Cuenta.
- Ingresar en Dirección de correo electrónico.
- Escribir el correo que se quiere vincular.
- WhatsApp enviará un código de verificación a esa dirección.
- Introducir el código recibido para confirmar la identidad y completar el proceso.
La dirección de correo también puede agregarse durante el registro inicial de una cuenta, cuando WhatsApp ofrece configurar esta opción.
Qué hacer si WhatsApp no permite agregar el correo
Si aparece un error durante el proceso, WhatsApp recomienda comprobar primero la conexión a internet e intentar nuevamente. Si el problema continúa, se puede probar con otra red, por ejemplo, cambiar de Wi-Fi a datos móviles o viceversa