¿Por qué WhatsApp bloqueó miles de cuentas en Argentina?
La plataforma de Meta restringió las funciones del servicio por 24 horas en miles de cuentas. Los motivos de este bloqueo de WhatsApp y cómo evitarlo.
La empresa de mensajería instantánea registró fallas globales en la gestión de sus perfiles de usuario. A través de la aplicación de WhatsApp, la compañía puso múltiples perfiles bajo revisión por un período de 24 horas, impidiendo el envío de textos y la realización de llamadas sin aviso previo.
La falla comenzó ayer e impactó en personas de diversos países que utilizaban la herramienta para tareas cotidianas o para Business. Un vocero de la corporación confirmó que trabajan para revertir la medida y devolver el acceso normal a las personas afectadas.
La postura oficial de Meta ante el bloqueo masivo
Frente a las publicaciones en redes sociales, la empresa matriz de WhatsApp explicó que realiza controles periódicos para evitar abusos en el sistema. "Trabajamos para adelantarnos a quienes intentan abusar de nuestro servicio y suspendemos perfiles para proteger a los demás usuarios. A veces nos equivocamos y buscamos corregirlo lo antes posible", declaró el portavoz.
Las personas afectadas informaron que la pantalla muestra la frase "Cuenta en revisión" junto a la fecha de la solicitud. El texto aclara que los técnicos revisan la actividad y los datos del equipo para validar el cumplimiento de los términos del servicio de mensajería.
Reclamos en redes por la suspensión de cuentas de trabajo
Las quejas de los usuarios se multiplicaron en plataformas como X y Threads durante las últimas horas. Diversas personas señalaron que la interrupción afecta directamente sus tareas laborales, ya que utilizan el servicio de mensajería para comunicarse con clientes y coordinar entregas diarias.
La empresa cuenta con más de 3.000 millones de usuarios activos a nivel global, por lo que una falla técnica pequeña genera consecuencias en miles de cuentas. Muchos de los afectados remarcaron que utilizan la aplicación oficial y que no realizaron acciones sospechosas antes de sufrir el bloqueo.
Avances en la restauración del servicio de mensajería
La compañía tecnológica no detalló el origen exacto del fallo ni la cantidad total de regiones alcanzadas por la falla técnica. Sin embargo, los desarrolladores de la firma confirmaron que comenzaron a restablecer las cuentas alcanzadas por el bloqueo erróneo.
Los usuarios que sufran la restricción en WhatsApp deben aguardar la notificación del sistema o verificar las actualizaciones en las tiendas oficiales. De esta manera, la empresa busca cerrar el incidente y garantizar el funcionamiento seguro de la plataforma en todo el mundo.