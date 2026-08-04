¿Por qué WhatsApp bloqueó miles de cuentas en Argentina?

La plataforma de Meta restringió las funciones del servicio por 24 horas en miles de cuentas. Los motivos de este bloqueo de WhatsApp y cómo evitarlo.

WhatsApp: el día de ayer se reportaron miles de cuentas bloqueadas por una función de Meta.

La empresa de mensajería instantánea registró fallas globales en la gestión de sus perfiles de usuario. A través de la aplicación de WhatsApp, la compañía puso múltiples perfiles bajo revisión por un período de 24 horas, impidiendo el envío de textos y la realización de llamadas sin aviso previo.

Tiktok La falla comenzó ayer e impactó en personas de diversos países que utilizaban la herramienta para tareas cotidianas o para Business. Un vocero de la corporación confirmó que trabajan para revertir la medida y devolver el acceso normal a las personas afectadas.

El aviso de WhatsApp informa que el bloqueo puede extenderse durante un día completo. X- @EleonoraCole La postura oficial de Meta ante el bloqueo masivo Frente a las publicaciones en redes sociales, la empresa matriz de WhatsApp explicó que realiza controles periódicos para evitar abusos en el sistema. "Trabajamos para adelantarnos a quienes intentan abusar de nuestro servicio y suspendemos perfiles para proteger a los demás usuarios. A veces nos equivocamos y buscamos corregirlo lo antes posible", declaró el portavoz.

Las personas afectadas informaron que la pantalla muestra la frase "Cuenta en revisión" junto a la fecha de la solicitud. El texto aclara que los técnicos revisan la actividad y los datos del equipo para validar el cumplimiento de los términos del servicio de mensajería.

Las fallas en las cuentas afectaron tanto a la versión móvil como a la plataforma web. WhatsApp Reclamos en redes por la suspensión de cuentas de trabajo Las quejas de los usuarios se multiplicaron en plataformas como X y Threads durante las últimas horas. Diversas personas señalaron que la interrupción afecta directamente sus tareas laborales, ya que utilizan el servicio de mensajería para comunicarse con clientes y coordinar entregas diarias.