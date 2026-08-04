Coudet respondió las críticas con un fuerte mensaje a través de WhatsApp, que incluye a sus jugadores

El Chacho Coudet subió un nuevo mensaje a WhatsApp dejando una frase que fue interpretada como una respuesta a las críticas y un respaldo al plantel.

Eduardo Coudet volvió a enviar un mensaje en medio del complejo presente que atraviesa River, pero otra vez eligió un camino poco convencional. Después de que se viralizara su foto de perfil de WhatsApp con la frase "Los cagones no hacen historia", el entrenador modificó ahora su estado y publicó otra reflexión con fuerte contenido: "No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos", una línea tomada de la canción Prohibido, de Callejeros.

La publicación no pasó inadvertida. En un contexto marcado por las críticas al rendimiento del equipo, la falta de resultados y el silencio del cuerpo técnico tras la caída frente a Rosario Central, el Chacho volvió a utilizar WhatsApp como canal para fijar postura. Sin brindar declaraciones públicas, dejó en claro que mantiene intacta su confianza en el plantel y que no piensa desviarse del camino elegido.

La frase elegida parece resumir el momento que atraviesa el entrenador. El "No escucho y sigo" apunta directamente al ruido generado desde el exterior, mientras que el cierre, "Al 100 con estos muchachos", representa un respaldo explícito hacia un grupo de jugadores golpeado por los últimos resultados y necesitado de una reacción inmediata.

El nuevo mensaje del Chacho Coudet en WhatsApp respaldando a sus jugadores El nuevo estado llegó apenas horas después de que otra imagen vinculada al DT recorriera las redes sociales. Su foto de perfil con la inscripción "Los cagones no hacen historia" había sido interpretada como una respuesta a los cuestionamientos sobre su continuidad y también como un mensaje interno para fortalecer al vestuario en uno de los momentos más delicados desde su llegada.

Mientras tanto, en River sostienen el respaldo al entrenador. La dirigencia mantiene la confianza en el proyecto y considera que todavía hay margen para revertir la situación. Incluso, tras la derrota ante Rosario Central, el presidente Stefano Di Carlo bajó al vestuario para transmitir apoyo tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas, convencido de que el equipo puede cambiar el rumbo.