El contundente mensaje del Chacho Coudet tras su cuarta derrota consecutiva en River

Tras la reunión que tuvo con Di Carlo luego de la caída ante Central, Eduardo Coudet rompió el silencio respecto de su continuidad con un estado de WhatsApp.

Eduardo Coudet atraviesa su peor momento en lo que va de su breve ciclo al frente de River Plate. Con la derrota de este domingo ante Rosario Central en el Monumental, acumula 4 caídas consecutivas en el arranque segundo semestre y 5 por torneos AFA, y el equipo parece lejos de volver a encontrar el rumbo.

Tras el cachetazo de anoche, el entrenador millonario no dio declaraciones en conferencia de prensa y tuvo una larga reunión con Stefano Di Carlo para ver cómo continuaría el proyecto en medio de este tenso clima, en el que la mayor parte de los hinchas piden su cabeza. Lejos de amedrentarse, el Chacho decidió redoblar la apuesta en las últimas horas.

El fuerte mensaje de Eduardo Coudet respecto de su continuidad El estado que compartió el Chacho Coudet en WhatsApp. Tras respetar el silencio mediático que eligió mantener el club ya desde antes del partido, fuera cual fuera el resultado, el Dt de 51 descidió manifestarse mediante la única red social que maneja, WhatsApp. "Los cagones no hacen historia", reza la foto que compartió en sus estados y que no tardó en hacerse viral este lunes por la mañana.

Con este contundente mensaje, dejó en claro que, más allá de la pésima forma futbolística que mantiene el equipo y del repudio generalizado de la hinchada, él no tiene intenciones de dar un paso al costado y, en la medida que la dirigencia los respalde, seguriá adelante para tratar de revertir la situación.