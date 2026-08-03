La tajante respuesta de Francescoli cuando le preguntaron si Coudet seguirá en River

Mientras se desarrollaba la reunión entre Coudet y Di Carlo, Francescoli dejó una breve pero concisa sentencia respecto de qué sucederá con el entrenador.

River Plate atraviesa un muy delicado presente futbolístico que no vivía desde hace años. La nueva derrota de este domingo ante Rosario Central en el Monumental puso en cuestión la posición de Eduardo Coudet en el club, pero también la de los jugadores y la dirigencia, todos fuertemente repudiados por los hinchas durante y luego del partido.

Luego del encuentro, en el que no hubo ni conferencia de prensa ni declaraciones de los futbolistas, el DT tuvo una larga reunión con Stéfano Di Carlo para ver cómo continuar después de tantos cachetazos juntos. Enzo Francescoli participó de la misma en su rol de secretario técnico, aunque se fue antes de que finalizara.

Enzo Francescoli respondió si el Chacho Coudet seguirá en River Olé Al salir de las oficinas para marcharse del estadio, el Príncipe fue interceptado por los pocos periodistas que se habían quedado a esa altura de la noche y le consultaron si el Chacho seguiría siendo el entrenador. "Sí, sí...", se limitó a contestar y se fue sin dar lugar a que le hicieran más preguntas.

Con esta breve y concisa respuesta, Francescoli fue el único que rompió el silencio mediático que eligió mantener la institución millonaria ya incluso antes del partido, fuera cual fuera el desenalce. Aún así, sirvió para confirmar que, pese a todo, el cuerpo técnico se mantendrá en el cargo de momento, aunque habrá que ver qué sucede si los resultados no mejoran en el corto plazo.