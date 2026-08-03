River recibió una dura sanción económica tras la derrota ante Central: el motivo y cuánto deberá pagar
El Millonario volvió a incumplir una obligación reglamentaria y la AFA aplicó una sanción que agrava su complejo presente.
River Plate sumó un inconveniente luego de la derrota por 1-0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental. Además del resultado deportivo, el club fue sancionado económicamente por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras incumplir el reglamento de atención a la prensa al finalizar el encuentro.
Antes del partido, la institución comunicó que ningún integrante del plantel ni del cuerpo técnico realizaría declaraciones. La medida alcanzó la zona mixta previa al encuentro, las entrevistas en el campo de juego una vez finalizado el partido y la conferencia de prensa del entrenador.
Como consecuencia, la AFA aplicó tres multas que, en conjunto, representan el equivalente a 550 entradas generales. Tomando como referencia el valor fijado para cada una, de 40.000 pesos, la sanción asciende a un total de 22 millones de pesos.
Cómo se compone la multa que recibió River
La mayor sanción correspondió a la ausencia del entrenador Eduardo Coudet en la conferencia de prensa posterior al encuentro, incumplimiento que fue castigado con el equivalente a 250 entradas generales, es decir, 10 millones de pesos.
Además, River recibió una multa equivalente a 100 entradas generales (4 millones de pesos) por no brindar declaraciones en la zona mixta antes del inicio del partido y otra de 200 entradas generales (8 millones de pesos) por la falta de entrevistas en el campo de juego tras el pitazo final.
En total, el club deberá afrontar una sanción económica de 22 millones de pesos por las tres infracciones vinculadas al protocolo de prensa.
La segunda sanción en pocas fechas
No es la primera vez que River recibe una penalización de este tipo en el actual torneo. Apenas transcurridas tres jornadas, el club ya había sido sancionado por una situación similar.
En aquella oportunidad, tras la derrota frente a Barracas Central, Ariel Broggi —quien dirigió al equipo por la suspensión de Eduardo Coudet— tampoco participó de la conferencia de prensa, lo que derivó en otra multa aplicada por la AFA.
El contexto deportivo que atraviesa River
La nueva sanción llega en un momento deportivo complejo para el conjunto de Núñez. El equipo atraviesa un inicio de campeonato con resultados adversos y un rendimiento que generó el descontento de los hinchas.
Pese a ese escenario, Eduardo Coudet mantiene su intención de continuar al frente del plantel. Según trascendió, el entrenador les transmitió tanto a los futbolistas como a los dirigentes que confía en revertir la situación y considera que cuenta con los recursos necesarios para cambiar el presente del equipo.