La "desafiante" frase de Guillermo Barros Schelotto sobre si prefiere jugar ante Boca en la Bombonera o en cancha de Huracán

La incertidumbre sobre dónde será local Boca en la próxima fecha del Torneo Clausura sumó un protagonista inesperado. Luego del triunfo de Vélez por 1-0 ante Independiente, Guillermo Barros Schelotto se refirió a la posibilidad de que el Xeneize reciba al Fortín fuera de la Bombonera, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizan en el estadio, y dejó una respuesta que rápidamente dio que hablar.

Lejos de mostrarse conforme con la chance de jugar en otro escenario, el Mellizo fue contundente y aseguró que preferiría enfrentar a Boca en su casa: "Habría que preguntárselo más a los jugadores que les toque estar en el campo de juego. Uno está acostumbrado a jugar en distintos escenarios. Si me preguntás a mí, me hubiera gustado que Boca juegue en su cancha y nosotros vayamos a la cancha de Boca a tratar de imponernos y ganar", expresó.

La "desafiante" frase de Barros Schelotto sobre si prefiere jugar ante Boca en la Bombonera o en el Ducó X @DiarioOle Mientras crecen las versiones de que el encuentro podría disputarse en el estadio de Huracán, Barros Schelotto dejó en claro que no le cambia el desafío deportivo. El DT entiende que enfrentar a Boca en la Bombonera representa una prueba especial y considera que ese tipo de escenarios también forman parte de la competencia.

Más allá de la consulta sobre la localía del Xeneize, el entrenador también analizó el presente de Vélez, que volvió a ganar y continúa como líder del Grupo A. Destacó que el equipo mantuvo la misma identidad durante todo el encuentro ante Independiente y valoró el rendimiento colectivo pese a las modificaciones que realizó en la formación.