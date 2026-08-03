WhatsApp dejará de ser gratis para usuarios exclusivos: a quiénes afectará

Meta implementará un nuevo esquema de tarifas para empresas que utilizan WhatsApp Business Platform. Los usuarios particulares seguirán usando la aplicación de manera gratuita. Las fechas clave que maneja la aplicación para empezar con el cobro de cada mensaje de las empresas con sus clientes.

La medida, impulsada por Meta, establece que determinados mensajes enviados desde cuentas empresariales dejarán de ser gratuitos y comenzarán a cobrarse de manera individual.

El nuevo modelo reemplazará desde octubre el sistema actual basado en conversaciones y pasará a facturar por cada mensaje enviado, lo que podría representar un incremento en los costos para compañías con un alto volumen de atención al cliente.

El cambio no afectará a los más de 2.000 millones de usuarios que utilizan WhatsApp para conversaciones personales. La aplicación continuará siendo gratuita para quienes envían mensajes a familiares, amigos o grupos.

Las nuevas tarifas alcanzarán únicamente a empresas, comercios y organizaciones que utilizan la API oficial de WhatsApp Business para automatizar respuestas, brindar soporte, enviar confirmaciones de compra, recordatorios de turnos y otras comunicaciones comerciales.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Según la información difundida por Meta, desde octubre cada mensaje de servicio enviado a través de la plataforma empresarial tendrá un costo específico, dependiendo del país y del tipo de comunicación.

Hasta ahora, muchas respuestas enviadas dentro de la ventana de atención de 24 horas no generaban cargos. Con la modificación, esa gratuidad desaparecerá y las empresas deberán pagar por cada mensaje correspondiente.

Especialistas del sector consideran que el nuevo esquema obligará a muchas empresas a optimizar sus estrategias de atención mediante automatización e inteligencia artificial para reducir la cantidad de mensajes enviados y, por lo tanto, los costos operativos.

Las pequeñas y medianas empresas podrían ser las más afectadas si mantienen un elevado volumen de conversaciones diarias con sus clientes.

WhatsApp seguirá siendo gratis para la mayoría

Pese a la preocupación generada por algunos titulares, Meta no anunció que WhatsApp dejará de ser gratuito para el público en general. El cambio se limita a la plataforma empresarial utilizada por negocios y desarrolladores.

En consecuencia, los usuarios particulares podrán continuar enviando mensajes, fotografías, videos, audios y realizando llamadas sin pagar una tarifa por cada conversación, como ocurre actualmente