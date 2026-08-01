Cuál es la "papelera" de WhatsApp y cómo eliminar archivos que ocupan espacio

Conocé la herramienta de WhatsApp que permite detectar y borrar de forma sencilla los archivos que más espacio ocupan en tu dispositivo.

Las transferencias de audios, videos, documentos y fotos hacen que, poco a poco, WhatsApp vaya ocupando cada vez más espacio en el celular. Esto puede provocar que la aplicación funcione más lento o que el dispositivo se quede sin memoria para descargar otros archivos.

Lo que muchos no saben es que la aplicación cuenta con una sección donde es posible encontrar todo ese contenido y eliminar lo que ya no sirve. Si bien no se trata de una "papelera" tradicional como la de una computadora, esta herramienta permite liberar espacio de manera rápida y sencilla.

La aplicación cuenta con una herramienta para borrar fotos, videos y documentos que ya no necesitás. Foto: Freepik Cómo liberar espacio en WhatsApp Para acceder a esta función solo hay que seguir unos pasos desde la aplicación: