Cuál es la "papelera" de WhatsApp y cómo eliminar archivos que ocupan espacio
Conocé la herramienta de WhatsApp que permite detectar y borrar de forma sencilla los archivos que más espacio ocupan en tu dispositivo.
Las transferencias de audios, videos, documentos y fotos hacen que, poco a poco, WhatsApp vaya ocupando cada vez más espacio en el celular. Esto puede provocar que la aplicación funcione más lento o que el dispositivo se quede sin memoria para descargar otros archivos.
Lo que muchos no saben es que la aplicación cuenta con una sección donde es posible encontrar todo ese contenido y eliminar lo que ya no sirve. Si bien no se trata de una "papelera" tradicional como la de una computadora, esta herramienta permite liberar espacio de manera rápida y sencilla.
Cómo liberar espacio en WhatsApp
Para acceder a esta función solo hay que seguir unos pasos desde la aplicación:
- Abrí WhatsApp.
- Tocá los tres puntos del menú (Android) o ingresá a Configuración (iPhone).
- Entrá en Almacenamiento y datos.
- Seleccioná Administrar almacenamiento.
- Allí aparecerán los archivos más pesados, los reenviados muchas veces y el contenido de cada chat.
- Elegí los archivos que ya no necesitás y eliminálos.
Qué pasa con los archivos eliminados
Una vez que se eliminan desde Administrar almacenamiento, los archivos dejan de ocupar espacio dentro de WhatsApp. Sin embargo, si las fotos o los videos también se guardaron automáticamente en la galería del celular, será necesario borrarlos desde allí para recuperar todavía más memoria.