La nueva función de WhatsApp que hará más fácil enviar audios

La nueva función de WhatsApp permite enviar audios de forma más ágil desde la pantalla de inicio, simplificando el proceso de grabación.

De qué trata la nueva función que esta probando WhatsApp.

WhatsApp continúa incorporando novedades y ahora comenzó a probar una función pensada para quienes utilizan con frecuencia los mensajes de voz. Se trata de un nuevo widget para Android que permite grabar un audio directamente desde la pantalla de inicio del celular, sin necesidad de ingresar primero a una conversación.

Por el momento, la herramienta está disponible para algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.30.2) y su lanzamiento será gradual durante las próximas semanas.

WhatsApp prueba un widget que permite grabar y enviar audios desde la pantalla de inicio del celular. Foto: Archivo Cómo funciona el nuevo widget de WhatsApp El widget puede agregarse manualmente desde la sección de widgets de Android y ocupa un espacio reducido en la pantalla principal. Una vez instalado, alcanza con tocarlo para que se abra una nueva interfaz de grabación. Desde allí, los usuarios pueden:

Grabar un mensaje de voz.

Pausar y reanudar la grabación.

Descartar el audio si desean volver a empezar.

Confirmar el mensaje cuando esté listo. Una vez finalizada la grabación, WhatsApp permite elegir uno o varios contactos para enviar el mismo audio al mismo tiempo.

Una función pensada para ahorrar tiempo Hasta ahora, quienes querían compartir el mismo mensaje de voz con varias personas debían enviarlo primero a un chat y luego reenviarlo al resto de los contactos. Con este nuevo sistema, el proceso será mucho más simple: el audio se graba una sola vez y luego se seleccionan todos los destinatarios antes de enviarlo.