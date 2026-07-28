WhatsApp prueba una función para medir el éxito de los "Canales"

WhatsApp continúa ampliando las herramientas disponibles para los administradores de canales con una nueva función que promete ofrecer un mayor control sobre el rendimiento de las publicaciones. La aplicación comenzó a probar un contador de visualizaciones que permitirá conocer cuántos usuarios han visto cada mensaje compartido en un canal.

La herramienta, que actualmente se encuentra disponible para un grupo reducido de usuarios de las versiones beta de Android e iOS, mostrará el número de visualizaciones directamente en cada publicación . Además, la cifra se actualizará de forma dinámica a medida que más personas accedan al contenido.

En esta primera etapa, el contador será privado. Es decir, únicamente los administradores del canal podrán consultar las métricas de visualización, mientras que los seguidores continuarán viendo las publicaciones sin ningún indicador adicional.

Esta función busca ofrecer información útil para evaluar el desempeño del contenido, identificar cuáles publicaciones generan mayor interés y ajustar la estrategia de comunicación según la respuesta de la audiencia.

Conocer el alcance real de cada mensaje permitirá a empresas, medios de comunicación, instituciones y creadores de contenido tomar decisiones basadas en datos. Al analizar las publicaciones con mayor número de visualizaciones, los administradores podrán detectar tendencias, optimizar los horarios de publicación y desarrollar contenidos más atractivos para sus seguidores.

Especialistas consideran que este tipo de métricas se ha convertido en una herramienta esencial en las plataformas digitales, ya que facilita la construcción de comunidades más activas y comprometidas.

WhatsApp también trabaja en contadores públicos

Además del sistema privado, la compañía desarrolla una versión que permitiría mostrar públicamente la cantidad de visualizaciones de cada publicación, una característica similar a la que ya ofrecen otras redes sociales.

Aunque esta modalidad todavía no tiene fecha de lanzamiento, su implementación podría cambiar la forma en que los usuarios interactúan con los canales, al identificar rápidamente cuáles son las publicaciones con mayor alcance.

Por ahora, la función continúa en fase de pruebas y su disponibilidad dependerá del despliegue progresivo que realice WhatsApp durante las próximas semanas o meses. La empresa aún no confirmó cuándo llegará oficialmente a todos los usuarios, aunque todo indica que formará parte de las próximas actualizaciones de la aplicación.