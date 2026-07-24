Modo Testigo: cómo hacer una denuncia ante una infracción vial o mal estacionamiento

Mendoza avanzó en la puesta en marcha de Modo Testigo , una herramienta cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial a través de la colaboración mediante el envío de fotos y videos en relación con conductas riesgosas observadas en la vía pública.

La misma es de carácter preventivo y educativo y consiste en la habilitación de un canal oficial de WhatsApp donde se puedan recibir los registros, para luego ser utilizados con fines de concientización mientras prospera el desarrollo tecnológico que permitirá integrar la herramienta a la aplicación Mendoza × Mí .

En cuanto a su implementación, la misa será por etapas y de manera progresiva. En mi primera instancia, se hará la habilitación de un canal de WhatsApp en el cual serán recibidas las comunicaciones de los ciudadanos con enfoque preventivo, educativo y de concientización vial.

En esta etapa, serán los ciudadanos quienes podrán enviar fotos y videos al número 2615559592, el cual está disponible las 24 horas, para informar sobre situaciones observadas en la vía pública que simbolicen conductas de riesgo para la circulación.

Sobre este punto, agregaron que “permitirá poner en funcionamiento la herramienta, difundir su utilización entre los ciudadanos y generar material destinado a fortalecer las campañas de educación y concientización vial, mientras finaliza la integración tecnológica con la aplicación Mendoza × Mí”.

Al ser etapa preventiva, las comunicaciones ciudadanas no tendrán como finalidad dar lugar a sanciones, aunque, los registros que cumplan las condiciones establecidas podrán ser difundidos a modo de prevención, educativos y de concientización mediante el canal oficial Modo Testigo.

El material recibido, sistematizado y cargado a la web del Ministerio de Seguridad y Justicia, permanecerán publicados durante 90 días máximo. Además, su difusión se realizará bajo el resguardo de la identidad de las personas involucradas, así como también respetando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Qué es el Modo Testigo

La implementación de Modo Testigo es el resultado de un trabajo técnico iniciado tras la promulgación de la Ley 9701, en abril de este año, contaron. A partir de allí, el Ministerio de Seguridad y Justicia llevó adelante el desarrollo de mesas de trabajo junto con jueces viales de toda la provincia cordillerana, autoridades de tránsito y equipos técnicos especializados en las cuales definieron criterios comunes de implementación, procedimientos de análisis y mecanismos de validación de la información recibida.

También, dieron a conocer que el objetivo de su construcción era crear una herramienta con reglas claras, criterios uniformes y procedimientos compatibles con el funcionamiento de los distintos juzgados viales de Mendoza.

En simultáneo, el Ministerio siguió adelante con en el desarrollo de la segunda etapa del sistema; la misma se integrará a la aplicación Mendoza × Mí, disponible en los próximos meses.

En este nuevo paso, además de educar y prevenir, sumará herramientas de validación tecnológica que permitirán verificar automáticamente información asociada a cada registro, como, por ejemplo, la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos.

Qué infracciones viales se pueden denunciar

En cuanto a qué situaciones podrán comunicarse a través de Modo Testigo, informaron que se podrán remitir fotos y videos relacionados a conductas de riesgo vial que se observen en la vía pública, como, por ejemplo:

Maniobras peligrosas.

Utilización del teléfono celular al manejar.

Falta de uso del cinturón de seguridad.

Exceso de velocidad.

Transporte indebido de personas.

Circulación indebida.

En este sentido, una aclaración válida es que el sistema está pensado para que la comunicación sea realizada por terceros que presencien la situación y, el conductor involucrado no podrá registrar ni remitir material mientras conduce.

Al momento del envío se solicitarán el nombre, el apellido y el correo electrónico del remitente, datos que serán resguardados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

Otro punto importante es que, solamente el material a enviarse deberá ser de hechos captados en la provincia de Mendoza y cumplir las condiciones establecidas por la reglamentación para su eventual publicación.