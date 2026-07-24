Estampan gratis las Islas Malvinas en la camiseta de la Selección argentina y cientos de hinchas hicieron cola

En medio de la ola de odio hacia nuestro país, el gesto de un local llenó de orgullo a los hinchas. Una casa de ropa lanzó esta promoción que se hizo viral.

Así es la estampa de las Islas Malvinas que colocan gratis en un local de Berazategui.

El Mundial 2026 dejó una locura imparable. En medio del fervor que se generó tras la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra, y pese a que no ganamos la cuarta estrella, un local de ropa tuvo una iniciativa que se hizo viral. En el partido de Berazategui, en el sur del Conurbano bonaerense, una tienda ofrece estampar gratis las Islas Malvinas, con una leyenda abajo que dice "15 de julio 2026", fecha en la que el equipo de Scaloni derrotó a los ingleses en Estados Unidos.

El furor por la estampa de las Islas Malvinas El local "Bera Store" hizo esta publicidad en su cuenta de Instagram, donde recibió miles de "me gustas" y cientos de comentarios aplaudiendo esta promoción. Pero lo que pasó después fue aún más grande.

Cientos de personas se acercaron con su camiseta de la Selección argentina para colocar la estampa.