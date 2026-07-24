"Las Malvinas son argentinas": miles de usuarios llevaron el reclamo a las reseñas Google de los comercios kelpers

Tras el Mundial, miles de usuarios hicieron comentarios en comercios ubicados en las Islas Malvinas, exponiendo el reclamo por la soberanía argentina.

La imagen de los jugadores argentinos con la bandera “Las Malvinas son argentinas” después de vencer a Inglaterra recorrió el mundo.

Miles de usuarios argentinos comenzaron a publicar reseñas, fotografías y comentarios en las fichas de Google Maps correspondientes a hoteles, restaurantes, supermercados y otros comercios ubicados en las Islas Malvinas. La iniciativa se viralizó en redes sociales en las últimas horas, manteniendo en boca de todos el reclamo de la soberanía argentina sobre el archipiélago que tuvo una visibilización sin precedentes durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

En redes sociales, los usuarios compartieron capturas y videos de la campaña viral que llegó hasta las reseñas de Google Maps. La mayoría de las publicaciones incluyó la frase "Las Malvinas son argentinas", acompañada por imágenes de Lionel Messi, la Selección argentina y la bandera que los futbolistas exhibieron tras la victoria sobre el conjunto inglés.

Los comentarios sobre los comercios ubicados en las Islas Malvinas. X Los usuarios eligieron principalmente perfiles de establecimientos comerciales del archipiélago para dejar reseñas de cinco estrellas junto a mensajes relacionados con el reclamo argentino por la soberanía de las islas. Las capturas de pantalla de esas publicaciones comenzaron a circular en distintas plataformas, donde numerosos usuarios alentaron a otros argentinos a sumarse a la iniciativa.

Los comentarios sobre los comercios ubicados en las Islas Malvinas. X Según los mensajes difundidos en redes sociales, la acción surgió como respuesta a una campaña considerada "anti-Argentina" que se expandió en internet después del partido entre ambos seleccionados.

Los comentarios sobre los comercios ubicados en las Islas Malvinas. X La confusión sobre el nombre en Google Maps En paralelo a la ola de reseñas, también se viralizó la versión de que Google Maps había cambiado la denominación del archipiélago y que ahora mostraba únicamente el nombre "Islas Malvinas". Sin embargo, esa visualización no representa una modificación reciente. Desde hace años, Google adapta el nombre del territorio según el país desde el que se consulta el servicio.