"Las Malvinas son argentinas": miles de usuarios llevaron el reclamo a las reseñas Google de los comercios kelpers
Tras el Mundial, miles de usuarios hicieron comentarios en comercios ubicados en las Islas Malvinas, exponiendo el reclamo por la soberanía argentina.
Miles de usuarios argentinos comenzaron a publicar reseñas, fotografías y comentarios en las fichas de Google Maps correspondientes a hoteles, restaurantes, supermercados y otros comercios ubicados en las Islas Malvinas. La iniciativa se viralizó en redes sociales en las últimas horas, manteniendo en boca de todos el reclamo de la soberanía argentina sobre el archipiélago que tuvo una visibilización sin precedentes durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
En redes sociales, los usuarios compartieron capturas y videos de la campaña viral que llegó hasta las reseñas de Google Maps. La mayoría de las publicaciones incluyó la frase "Las Malvinas son argentinas", acompañada por imágenes de Lionel Messi, la Selección argentina y la bandera que los futbolistas exhibieron tras la victoria sobre el conjunto inglés.
Los usuarios eligieron principalmente perfiles de establecimientos comerciales del archipiélago para dejar reseñas de cinco estrellas junto a mensajes relacionados con el reclamo argentino por la soberanía de las islas. Las capturas de pantalla de esas publicaciones comenzaron a circular en distintas plataformas, donde numerosos usuarios alentaron a otros argentinos a sumarse a la iniciativa.
Según los mensajes difundidos en redes sociales, la acción surgió como respuesta a una campaña considerada "anti-Argentina" que se expandió en internet después del partido entre ambos seleccionados.
La confusión sobre el nombre en Google Maps
En paralelo a la ola de reseñas, también se viralizó la versión de que Google Maps había cambiado la denominación del archipiélago y que ahora mostraba únicamente el nombre "Islas Malvinas". Sin embargo, esa visualización no representa una modificación reciente. Desde hace años, Google adapta el nombre del territorio según el país desde el que se consulta el servicio.
En Argentina, el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas", mientras que en el Reino Unido figura como "Falkland Islands". En otros países, como España o Alemania, la plataforma muestra ambas denominaciones de manera simultánea.
El impacto de la bandera de Malvinas tras la semifinal
La iniciativa tomó impulso después del triunfo argentino por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Tras el encuentro, los jugadores desplegaron sobre el campo de juego una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una imagen que tuvo amplia difusión en medios y redes sociales de distintos países.
La repercusión internacional de esa imagen también se reflejó en internet. De acuerdo con datos citados de Google Trends, el interés mundial por las Islas Malvinas aumentó 2.400% durante la semana posterior al partido. Entre las consultas más repetidas figuró la forma en que el archipiélago aparece identificado en Google Maps, una búsqueda que volvió a poner en el centro de la conversación digital la disputa por la soberanía de las islas.