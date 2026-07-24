Google Maps nombró Islas Malvinas al archipiélago y dejó atrás Falkland Islands: cuál es el motivo
Usuarios de las redes sociales mostraron cómo muestra Google Maps a las Islas Malvinas, despertando dudas sobre un posible cambio de nombramiento.
Google Maps volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que numerosos usuarios compartieran capturas de pantalla en las que el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas", dejando de lado la denominación británica " Falkland Islands".
La viralización del nombre del archipiélago se dio tras la repercusión generada por el partido entre la Selección argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, donde algunos jugadores de la Selección argentina alzaron una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos por la victoria.
A partir de ese episodio, muchos usuarios argentinos ingresaron a Google Maps para buscar el archipiélago y compartieron capturas de pantalla donde aparecía el nombre "Islas Malvinas". Esa difusión llevó a que algunas personas interpretaran que Google había modificado recientemente la denominación.
En otros países, en tanto, el interés se concentró en búsquedas relacionadas con el conflicto por la soberanía del archipiélago y la guerra de 1982, a partir de la repercusión internacional que tuvo la imagen difundida tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra.
Por qué se ve el nombre de Islas Malvinas en Argentina
Las publicaciones dieron lugar a versiones que aseguraban que Google Maps había modificado recientemente la denominación del territorio o que había reconocido la nomenclatura argentina. Sin embargo, la empresa aclaró que no realizó ningún cambio reciente en la forma en que identifica el archipiélago y explicó que la visualización responde a una política que aplica desde hace años para territorios cuya soberanía se encuentra en disputa.
Según indicó la compañía, el nombre que aparece en Google Maps depende del país desde el que se consulta el servicio. En Argentina, el archipiélago figura como "Islas Malvinas", en línea con la denominación oficial utilizada por el Estado argentino. En el Reino Unido, en cambio, aparece como "Falkland Islands", de acuerdo con la nomenclatura empleada por el gobierno británico.
En otros países, la denominación puede variar según la legislación local, las políticas de Google y otros criterios aplicados por la empresa en cada mercado.