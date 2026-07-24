Google Maps nombró Islas Malvinas al archipiélago y dejó atrás Falkland Islands: cuál es el motivo

Usuarios de las redes sociales mostraron cómo muestra Google Maps a las Islas Malvinas, despertando dudas sobre un posible cambio de nombramiento.

Google Maps volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que numerosos usuarios compartieran capturas de pantalla en las que el archipiélago aparece identificado como "Islas Malvinas", dejando de lado la denominación británica " Falkland Islands".

La viralización del nombre del archipiélago se dio tras la repercusión generada por el partido entre la Selección argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, donde algunos jugadores de la Selección argentina alzaron una bandera con la frase "Las Malvinas son Argentinas" durante los festejos por la victoria.

A partir de ese episodio, muchos usuarios argentinos ingresaron a Google Maps para buscar el archipiélago y compartieron capturas de pantalla donde aparecía el nombre "Islas Malvinas". Esa difusión llevó a que algunas personas interpretaran que Google había modificado recientemente la denominación.

La pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" hizo que aumentaran las búsquedas en Google sobre las Islas. NA En otros países, en tanto, el interés se concentró en búsquedas relacionadas con el conflicto por la soberanía del archipiélago y la guerra de 1982, a partir de la repercusión internacional que tuvo la imagen difundida tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra.

Por qué se ve el nombre de Islas Malvinas en Argentina Las publicaciones dieron lugar a versiones que aseguraban que Google Maps había modificado recientemente la denominación del territorio o que había reconocido la nomenclatura argentina. Sin embargo, la empresa aclaró que no realizó ningún cambio reciente en la forma en que identifica el archipiélago y explicó que la visualización responde a una política que aplica desde hace años para territorios cuya soberanía se encuentra en disputa.