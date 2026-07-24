La nevada histórica, en datos: cuánta nieve acumulada hay y cómo impacta en el agua para el futuro

El temporal que afecta a la cordillera de los Andes tiene como base la llegada de “el niño”, el fenómeno climático que se genera por el calentamiento del océano Pacífico y que generó una nevada extraordinaria. La acumulación de nieve fue importante, pero aún no supera los picos históricos. Al mismo tiempo, fue dispar: en algunas zonas, como la cuenca del Río Mendoza, la acumulación está en el podio entre las más importante de los últimos 20 años. Pero en el centro y sur de la Provincia, no ocurrió lo mismo.

Según los datos registrados en la estación Horcones del Departamento General de Irrigación, hasta el 21 de julio la acumulación de nieve por la tormenta había superado los parámetros de los últimos 20 años. En total había 349mm equivalentes acumulados, es decir más del doble del promedio histórico para la fecha.

Ese pico solo fue superado por la nevada histórica del año 2005, cuando la estación registró una acumulación de 380mm y ocurrió algo similar en 2016, con una acumulación de 372mm. Es decir, es un fenómeno que ha tenido una frecuencia de 10 años aproximadamente.

Hasta ahora, en la cuenca del río Mendoza el 2026 tiene una acumulación que está más del doble por encima del promedio histórico . Esa acumulación está a la par de 2005 y 2016, dos de las mejores temporadas nivológicas de los últimos 20 años. Aún es prematuro para pronosticar si esa tendencia se mantendrá, pues falta gran parte de la temporada de invierno, que es cuando se acumula la nieve que servirá de almacén de agua para el verano.

En años anteriores en los que hubo picos similares, los registros fueron buenos. En 2005, por ejemplo, terminó con un año extraordinario en cuento a la acumulación, con 695mm. Fue, justamente, el año “más nevador” de la serie que sigue el DGI. En 2016 la temporada no fue tan abundante y terminó con 420mm.

Esos datos son parciales, pues el desempeño de la cuenca del Río Mendoza es diferente al resto de la provincia. Mientras que en la estación Horcones el registro, hasta ahora, está muy por encima de lo normal (+133%), en la cuenca del río Tunuyán por ahora está en su promedio histórico.

En la estación “Salinillas”, la acumulación tiene un equivalente a 154 mm al 22 de julio (último dato registrado), que marca un 6% por debajo del promedio histórico para esta fecha (163 mm). Por eso por ahora es “una temporada normal”. En esta zona, el registro está muy lejos de lo ocurrido en 2005, que en esta cuenca fue un año extremo, pues tenía 534 mm para esta fecha y terminó en 780 mm.

Algo similar ocurre en las cuencas del Sur, donde la nieve acumulada no tiene los picos del Norte de la cordillera de Mendoza.

La información se toma en base al trabajo que realiza el Departamento General de Irrigación, a través de su Dirección de Gestión Hídrica. Ese organismo produce diariamente una síntesis de la situación hídrica de las cuencas provinciales y se representan los valores de los registros de EAN (equivalente agua-nieve) de las estaciones que el DGI posee en la provincia.