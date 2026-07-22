El estado de las rutas mendocinas tras la nevada histórica en alta montaña

La postal blanca que dejó la última nevada tiene su contracara en los caminos: este miércoles varias rutas de montaña amanecieron complicadas y con serias limitaciones para circular. La Ruta Provincial 52 encabeza la lista de tramos afectados, ya que quedó intransitable por la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Desde Vialidad Provincial insistieron en extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas típicas del invierno cordillerano.

El sector más crítico de la RP 52 se ubica entre el segundo mirador de Villavicencio y Agua de la Zorra, un tramo que las autoridades catalogan como peligroso por la capa de hielo que cubre el asfalto. No todo está bloqueado, de todos modos: el camino sigue habilitado desde la Ciudad de Mendoza hasta el segundo mirador, con paso por el hotel Villavicencio, y también en el trayecto que une Uspallata con Agua de la Zorra.

Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata Las complicaciones se extienden a otras arterias de alta montaña. La Ruta Provincial 89, que lleva a Vallecitos, tiene habilitado el tramo desde El Chacay hacia arriba únicamente para vehículos 4×4 y con cadenas obligatorias, por el importante volumen de nieve acumulada. Allí trabajan máquinas de Vialidad para mejorar las condiciones. Distinto es el caso de la Ruta Provincial 13, transitable entre Uspallata y el Cerro Siete Colores, sin restricciones informadas hasta el momento.

Las Leñas y Punta de Vacas, con circulación condicionada En el sur provincial, la Ruta Provincial 222 —el acceso al complejo Las Leñas— permanece abierta, aunque con paso condicionado. Desde el puesto de Gendarmería Nacional hasta el centro de esquí resulta obligatorio portar cadenas por la probable formación de hielo, a lo que se suman bancos de niebla que recortan la visibilidad en distintos puntos del recorrido. Los equipos viales siguen trabajando en la zona para sostener la transitabilidad.