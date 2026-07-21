Nevada histórica: gran operativo en alta montaña y ya son 90 los evacuados

Esta tarde se montó un gran operativo de rescate y evacuaron a 40 personas de alta montaña. Ya son 90 los daminificados por la nevada.

Una nevada histórica azota alta montaña y se extenderá al menos unos diez días más. Esta tarde, un operativo conjunto evacuó a 40 personas de Puente del Inca y Penitentes hacia Uspallata, mientras la localidad de Punta de Vacas lleva varios días sin electricidad y los caminos permanecen intransitables.

Esta tarde se abrió una breva desde Uspallata hasta Puente del Inca solo para sacar evacuados. Bomberos voluntarios de montaña Uspallata Mendoza Evacuados en alta montaña El operativo de rescate fue coordinado por personal de la Jefatura del Corredor Internacional a cargo del comisario inspector Pablo Quiroga, la Comisaría 23 bajo el mando del subcomisario Oscar Fernández, la Guardia Urbana Municipal, la Delegación Municipal de Uspallata y Vialidad Nacional.

En un operativo conjunto llevaron a los evacuados a la terminal de ómnibus de Uspallata. Osvaldo Valle/Prensa alta montaña Además de las evacuaciones, los equipos distribuyeron mercadería y leña en las localidades de alta montaña para asistir a quienes permanecen en sus hogares sin posibilidad de abastecerse.

Las condiciones de las rutas impidieron el tránsito normal en toda la zona. La única apertura que se logró fue una brecha sanitaria de emergencia que permitió llegar hasta Puente del Inca para garantizar la asistencia a los residentes. Todos los evacuados se encuentran en buen estado de salud, según informaron las autoridades.

Llevaron leña a las familias que siguen en alta montaña. Bomberos voluntarios de montaña Uspallata Mendoza Punta de Vacas sin electricidad La situación en Punta de Vacas es crítica. Esta mañana se movilizaron efectivos de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y personal de la empresa de energía eléctrica hacia esa localidad para reparar el tendido eléctrico dañado por el temporal. La comunidad lleva sin servicio desde el jueves, una situación que afecta especialmente a familias con niños y adultos mayores que enfrentan temperaturas extremas.