Postal espectacular: el temporal de alta montaña tiñó la cordillera de blanco

El cielo se despejó unas horas esta mañana y la cordillera entregó una postal única cubierta de nieve por el temporal en alta montaña.

El miércoles pasado se desató un temporal histórico en alta montaña que estiman se extenderá por diez días más. En medio de rescates y tareas de despeje de rutas, el cielo regaló algunas horas de sol esta mañana que entregaron una postal única de invierno: la cordillera cubierta de blanco e iluminada por el sol.

Desde el llano se ve a la perfección la nevada en alta montaña. Alf Ponce Mercado / MDZ La cordillera nevada, un espectáculo único Tras una noche de llovizna, el cielo se abrió por algunas horas esta mañana cerca del amanecer y permitó contemplar la cordillera mendocina a miles de personas que salieron temprano a cumplir sus jornada laboral o escolar.

Los rayos iluminaron de lleño los cerros y se pudo observar cómo el temporal que azota desde hace cinco días la alta montaña se descargó con furia en los picos más altos y dejó la precordillera con su colores verdes y marrones habituales.

El temporal en alta montaña Hasta el momento, por el temporal en alta montaña hay 50 evacuados, el paso a Chile está cerrado hasta nuevo aviso y solo se puede llegar por la ruta 7 hasta Uspallata. En la zona más cercana a la túnel internacional Cristo Redentor, la nieve acumulada alcanzó los tres metros de altura y se espera que el mal tiempo se extienda por diez días más.

Durante las últimas jornadas han trabajado las máquinas de Vialidad Nacional, los escuadrones de Gendarmería Nacional, la Policía de Mendoza y trabajadores de la Muncipalidad de Las Heras despejando rutas, asistiendo a los vecinos y comerciantes de la zona, y evacuando hasta a los trabajadores del Complejo Horcones Roque Carranza.