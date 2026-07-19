Comunicado: en medio del fuerte temporal en alta montaña, hasta dónde se puede circular

El fuerte temporal que afecta a la cordillera de Mendoza mantiene importantes restricciones para circular por la Ruta Nacional 7 . Este domingo, las autoridades informaron que solo es posible transitar hasta Uspallata , ya que el resto del corredor internacional permanece inhabilitado debido a las condiciones meteorológicas.

Según el último parte difundido por la Secretaría de Transporte, el tramo comprendido entre Uspallata y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor continúa intransitable para todo tipo de vehículos, por lo que no es posible avanzar hacia la alta montaña.

La medida se mantiene mientras continúan las tareas de despeje y monitoreo de la ruta, afectada por las intensas nevadas registradas durante los últimos días.

Las autoridades indicaron que se debe circular con extrema precaución en los sectores habilitados debido a la presencia de "voladuras de nieve sobre la calzada" y zonas con posible formación de hielo.

Además, solicitaron respetar la señalización y reducir la velocidad, ya que equipos y personal de la Dirección Nacional de Vialidad trabajan en distintos puntos del corredor para mantener las condiciones de seguridad.

También recordaron que, ante fenómenos climáticos adversos, "no se garantizan condiciones seguras de transitabilidad", por lo que la situación puede modificarse en cualquier momento.

Temporal en alta montaña. Prensa alta montaña

Qué condiciones se esperan en la cordillera

De acuerdo con el informe oficial, en localidades como Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata el cielo se presenta despejado, la visibilidad es normal y se registran vientos moderados.

No obstante, las autoridades insistieron en que continúa siendo obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que circulen por el corredor andino durante la temporada invernal, una medida preventiva que busca reducir los riesgos ante posibles cambios repentinos en las condiciones del tiempo.