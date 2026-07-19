Histórica nevada en alta montaña: evacuaron hasta al personal del complejo Horcones

Después de días de una intensa nevada en alta montaña que dejó zonas con tres metros de acumulación, rescataron a las últimas personas que quedaban en la cordillera mendocina trabajando en el complejo Horcones.

Durante la jornada de hoy evacuaron a 20 personas de Puente del Inca y a una 5 que estaban trabajando en los organismos nacionales de frontera. Estas personas se suman a los 30 rescatados en los días anteriores .

Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y organismos viales logró completar con éxito la evacuación de veinte residentes de la zona de Puente del Inca, quienes quedaron aislados tras el fuerte temporal de nevada que azotó la región cordillerana en las últimas horas.

Entre los trasladados había mujeres, hombres, niños y adultos mayores, todos ellos conducidos sin contratiempos hasta la Terminal de Ómnibus, donde permanecen a resguardo.

La postal que resume el esfuerzo del operativo es la de las máquinas motoniveladoras de Vialidad Nacional abriéndose paso entre la nieve acumulada, generando una brecha que permitió el ascenso de los equipos de auxilio hacia los sectores más comprometidos de la alta montaña . Sin ese trabajo previo de apertura de camino, el acceso a la zona hubiera resultado prácticamente imposible dadas las condiciones climáticas reinantes.

En Puente del Inca rescataron 20 personas. Osvaldo Valle

Gran operativo

La coordinación entre distintos organismos fue clave para el desenlace favorable de la jornada. Efectivos y móviles de Gendarmería Nacional trabajaron codo a codo con la Policía de Mendoza, el Grupo de Unidades de Montaña (GUM) y la Coordinación del Corredor Internacional, sumando recursos humanos y logísticos para garantizar que ninguno de los evacuados sufriera complicaciones durante el traslado.

Gran operativo para evacuar personas de alta montaña. Osvaldo Valle

Según confirmaron las autoridades, todas las personas rescatadas se encuentran en buen estado de salud, sin registrarse heridos ni situaciones de riesgo durante la operación. El dato tranquiliza tanto a las familias de los evacuados como a los propios organismos de emergencia, que apuntaban justamente a resolver la contingencia sin víctimas.

Las últimas tareas se realizaron en el Complejo Horcones antes del partido de Argentina y España. En el lugar quedaban unas cinco personas a la espera de ser trasladadas hacia un lugar seguro. En las labores fue clave la tare de las cuadrillas de Vialidad Nacional que abrieron una nueva brecha para facilitar el ingreso de los equipos de rescate hasta ese punto de la alta montaña.