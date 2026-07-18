Fotos y videos: evacuados y más de 3 metros de nieve acumulada en alta montaña

Las intensas nevadas que se están registrando en alta montaña comenzaron el miércoles, pero el jueves se intensificaron lo que produjo que se prohibiera la circulación. En algunos sectores hay más de un metro y medio de nieve acumulada . Las nevadas continuarán durante todo este sábado y las condiciones adversas seguirían hasta el 31 de julio.

El fenómeno viene acompañado de viento blanco, ráfagas intensas y una reducción marcada de la visibilidad que eleva considerablemente el riesgo para quienes deban circular por la zona cordillerana.

También se aclara que se produjo un rescate de 12 personas en Puente del Inca. En total ya son 23 las personas rescatadas desde el temporal en alta montaña.

Los datos de acumulación registrados hasta el sábado a la mañana eran los siguientes:

Mientras persiste el temporal de nieve en la cordillera mendocina, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene un operativo permanente sobre la Ruta Provincial 222 para garantizar el acceso al centro de esquí Las Leñas. Desde las cuatro de la madrugada, máquinas barredoras de nieve trabajan para despejar la calzada y, gracias a esas tareas, el tramo asfaltado hasta el complejo invernal permanece habilitado.

Sin embargo, desde el puesto de Gendarmería Nacional de Los Morros —ubicado unos diez kilómetros antes de Las Leñas— es obligatorio circular con cadenas debido a la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada.

En cambio, el tramo que une Las Leñas con Valle Hermoso continúa totalmente cerrado. Los veinte kilómetros de camino de suelo natural permanecen intransitables por la acumulación de nieve y no se permite la circulación de ningún tipo de vehículo, incluidos los de doble tracción.

Cabe destacar que Vialidad también trabaja sobre las rutas provinciales 13 y 52, donde solo es posible circular hasta el cerro Siete Colores desde Uspallata y hasta el hotel Villavicencio desde el Gran Mendoza. Además, se monitorea el circuito de Vallecitos, donde se recomienda transitar con extrema precaución y portar cadenas.

Actualmente, se encuentran intransitables los siguientes tramos de suelo natural y de montaña: