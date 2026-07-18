Temporal en Mendoza: la nieve se apoderó de alta montaña y hay alertas vigentes

Las estaciones hidronivometeorológicas registraron la nevada histórica de alta montaña. Solo se puede llegar en auto hasta la ciudad de Uspallata. Siguen pronosticos de condiciones climáticas adversas hasta el 31 de Julio.

Las imágenes hablan solas. Las estaciones hidronivometeorológicas instaladas en distintos puntos de la cordillera de Mendoza muestran una postal invernal que impresiona: torres, sensores y cámaras cubiertos de nieve, visibilidad casi nula y una acumulación que ya supera el metro y medio en varios puntos de la alta montaña y que podría llegar a los dos metros este sábado por la noche. Siguen pronosticos de condiciones climáticas adversas hasta el 31 de Julio.

La estación hidronivomeoteorológica de Malargüe. Dirección General de Irrigación Además de las fotografías, las estaciones transmiten diariamente datos de temperatura del aire y el suelo, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, humedad relativa, radiación y altura de nevada, entre otros parámetros clave para el monitoreo hídrico de la provincia.

El registro del temporal de nieve en Mendoza desde la Laguna del Diamante. Direción General de Irrigación Temporal de nieve en alta montaña La nevada comenzó el miércoles con precipitaciones moderadas, pero se intensificó el jueves y se acentuó durante la madrugada del viernes. La alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional continúa vigente y proyecta acumulaciones de entre uno y dos metros para este sábado, con la posibilidad de valores aún mayores en algunos sectores de la alta montaña.

En alta montaña solo han quedo los dueños de locales y referentes de la zona. Prensa alta montaña El fenómeno viene acompañado de viento blanco, ráfagas intensas y una reducción marcada de la visibilidad que eleva considerablemente el riesgo para quienes deban circular por la zona cordillerana.

Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Una nevada impresionante Los datos de acumulación registrados hasta la tarde del viernes eran elocuentes: